VfB Stuttgart will sich die "Euphorie zurückholen"

Nach der Klatsche beim BVB will der VfB Stuttgart zurück in die Erfolgsloipe. Gegen den FC Augsburg könnten jedoch drei wichtige Spieler fehlen.

Im Schwaben-Duell zurück in die Erfolgsspur: Der VfB Stuttgart will sich gegen den FC Augsburg nach der 0:5-Packung in Dortmund "die Euphorie aus dem Bochum- und Bielefeld-Spiel zurückholen. Wir haben gegen den BVB vieles vermissen lassen und wollen ein anderes Gesicht zeigen", sagte Interimstrainer Michael Wimmer vor dem Duell gegen den FCA am Samstag (15.30 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de).

Millot und Stenzel könnten dem VfB Stuttgart fehlen

Unter Wimmer hatte der VfB seine Sieglosserie zunächst beendet, dann jedoch den Rückschlag beim BVB kassiert. "Wir haben das ganz klar analysiert und Fehler klar angesprochen. Wir haben nicht dagegengehalten - wir müssen wieder besser zusammen verteidigen", forderte Wimmer: "Und wir werden das gegen Augsburg besser machen."

Verzichten müssen die württembergischen gegen die bayerischen Schwaben weiter auf Josh Vagnoman, der allerdings wieder ins Training eingestiegen ist. Hinter Enzo Millot (muskuläre Probleme) und Pascal Stenzel (grippaler Infekt) stehen Fragezeichen. Wimmer wird den VfB, der aktuell auf dem Relegationsplatz steht, mindestens bis zur Winterpause betreuen. Nach wie vor ist die Trainerfrage in Stuttgart nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo ungeklärt.