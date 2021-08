per Mail teilen

Der VfB Stuttgart ist mit dem 5:1-Sieg gegen Fürth furios in die Saison gestartet. Dabei haben drei Spieler besonders überzeugt, die es beim VfB nicht immer leicht hatten.

Wataru Endo

Wer den neuen Kapitän des VfB auf dem Spielfeld beobachtet, kann sich kaum vorstellen, dass er zu Beginn seiner Zeit in Stuttgart Schwierigkeiten hatte. Heute ordnet er das Spiel, windet sich auch aus den kniffligsten Situationen heraus, gewinnt nahezu alle Zweikämpfe - und gegen Greuther Fürth hat er mit einem Lupfer sogar die Führung für den VfB erzielt.

Als Endo vor ziemlich genau zwei Jahren zum VfB kam, saß er auf der Bank. Sportdirektor Sven Mislintat hatte ihn zunächst für ein Jahr vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden ausgeliehen. Nicht nur Fans waren überrascht, auch der damalige Trainer Tim Walter konnte mit dem Japaner wenig anfangen. Er ließ ihn kaum spielen. Erst nach etwa drei Monaten, im Derby gegen den Karlsruher SC, stand Endo in der Startelf, zeigte beim 3:0 eine gute Leistung und ist seither nicht mehr wegzudenken.

Vor dem Spiel gegen Fürth hat Endo nur wenige Tage mit der Mannschaft trainiert, weil er für Japan bei den Olympischen Spielen teilgenommen hat. In Tokio hat der 28-Jährige sechs Partien in 16 Tagen absolviert. VfB-Trainer Matarazzo sagte: "Er macht, etwas überraschend, einen guten, frischen Eindruck, wirkt fit, spritzig. Ich habe das Gefühl, dass er nie weg war.“

Borna Sosa

Als der VfB ihn vor etwa drei Jahren von Dinamo Zagreb verpflichtet hat, waren sich die meisten über die Qualität des jungen Kroaten einig. Nicht selten war vom „Toptalent“ Sosa die Rede. Der Linksverteidiger, der alle Junioren-Auswahlteams durchlaufen hatte und zum damaligen Zeitpunkt für die U21 spielte, war in Zagreb gesetzt.

In seiner ersten Saison beim VfB fiel er dann recht oft aus, erst mit Rückenproblemen, dann wegen einer Schambeinprellung. Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga wollte Sosa angreifen, spielte auch zunächst, musste aber wegen einer Gehirnerschütterung und zum Saisonende wegen eines Ödems im Knie erneut wochenlang pausieren.

In der vergangenen Spielzeit, in der er „nur“ sechs Spiele verletzungsbedingt verpasste, fand er sich deutlich besser zurecht. Matarazzo hat eine Position gefunden, die dem offensivstarken Verteidiger liegt: als linker Außenverteidiger vor der Dreierkette, immer mit der Option, einen Flankenlauf zu starten.

Der 23-Jährige, der inzwischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat, ist fast schon berühmt für seine Flanken. Er übt sie in jedem Training. Sein Vorbild ist David Beckham. Das 3:0, 4:0 und 5:0 gegen Fürth legte Sosa jeweils mit Flanken vor. Mislintat hat Anfang des Jahres gesagt: "Borna selber hat gesagt, sein Vorbild sei David Beckham. Und ich finde, es ist auch die gleiche Qualität. Borna flankt aus jedem Winkel, mal gechippt, mal scharf, mal flach, mal in den Rückraum, mal auf den ersten Pfosten, mal auf den zweiten. Sein linker Fuß ist eine absolute Waffe."

Mittlerweile sind es aber nicht nur seine präzisen Hereingaben, die ihn ausmachen. Sosa hat auch an seinem Defensivverhalten gefeilt, arbeitet deutlich besser nach hinten als noch in seiner Anfangszeit beim VfB.

Philipp Klement

Er war gar nicht vorgesehen für dieses Spiel, zumindest nicht für so lange. Klement kam nach neun Minuten für den verletzten Ata Karazor rein und machte ein Spiel, dass ihm sicherlich nicht alle zugetraut hätten. Der Mittelfeldspieler agierte wie ein Spielmacher: wendig, filigrane Technik mit seinem linken Fuß, spielte punktgenaue Pässe, verlagerte das Spiel, verschleppte es, um es dann wieder zu beschleunigen und die Fürther Defensive zu überraschen. Und nach Zuspiel von Mateo Klimowicz schoss er stark und präzise zum 2:0 ins rechte untere Eck.

Vom SC Paderborn als Topscorer zum VfB gekommen, spielte er in Stuttgart seither nur eine Nebenrolle. Vor der Partie gegen Fürth hat er in 40 Spielen sieben Scorerpunkte gesammelt. Mislintat zeigte sich vor der Saison gesprächsbereit, was einen möglichen Wechsel Klements angeht.

Nach dem Sieg gegen Fürth nahm Matarazzo Klement zur Seite, legte seinen linken Arm um ihn und seine rechte Hand auf die Brust des 28-Jährigen. Beide lachten. Was sie besprachen, ist bisher nicht überliefert. Matarazzo sagte später nur: „Die Leistung kann uns schon eine breite Brust geben.“ Ein Satz, der insbesondere auf Klement zutrifft.