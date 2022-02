per Mail teilen

Der VfB Stuttgart hat gegen Bayer Leverkusen eine gute Leistung gezeigt und trotzdem keine Punkte geholt. Warum Tiago Tomás' Tore nicht reichen und es trotzdem Anlass zur Hoffnung gibt.

Was. Für. Ein. Geiles. Tor! Der Pass von Chris Führich auf Orel Mangala. Der findet auf die Millisekunde genau die Special-Move-Taste auf seinen internen Game-Controller. Und nachdem er Bayer-Verteidiger Piero Hincapié gekonnt ins Leere laufen ließ, hat er auch noch das Auge für Tiago Tomás, der Lukáš Hrádecký im Leverkusener Tor keine Chance ließ. Bämm! Bämm! Bämm! 1:1. So wollen die Fans ihren VfB Stuttgart sehen.

Abwehr schläft - Kopfballtor Adli

Das Problem: Die Schwaben zeigen ihre Qualität viel zu selten. Und als wollte der VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen ja keine Euphorie aufkommen lassen, ließ sich die hochgewachsene VfB-Defensive um Hiroki Ito (1,88 Meter), Konstantinos Mavropanos (1,94 Meter) und Atakan Karazor (1,91 Meter) im direkten Gegenzug vom kleineren Leverkusener Stürmer Amine Adli (1,74 Meter) ein Kopfballtor einschenken, weil Gegenspieler Borna Sosa (1,87 Meter) geschlafen hatte. "Natürlich dürfen wir die Tore nicht kassieren", ärgerte sich Antreiber Chris Führich. "Da müssen wir einfach dranbleiben."

VfB Stuttgart laut Matarazzo mit "guter Leistung"

Am Ende hatte der VfB Stuttgart 2:4 verloren. "Bitter", so die Einschätzung von VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo, der seinen Spielern dennoch ein gutes Spiel attestierte: "Ich glaube, die Leistung war tatsächlich gut heute. Wir haben gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben." Und die vier Gegentore? "Gegen eine Mannschaft wie Leverkusen kann das schonmal passieren", meint der 44-Jährige.

VfB Stuttgart mit Lichtblicken im Abstiegskampf

Und ja, es gab die Lichtblicke, die dem VfB Stuttgart Hoffnung im Abstiegskampf machen. Allen voran Winterneuzugang Tiago Tomás, der mit seinen zwei Treffern (49. Minute und 88.) und einem Lattentreffer (28.) gezeigt hat, dass er eine gute Ergänzung oder gar Alternative zum zuletzt häufig hadernden Saša Kalajdžić sein kann.

Auch Chris Führich, der an allen gefährlichen Offensiv-Aktionen des VfB Stuttgart beteiligt war, und Orel Mangala haben ein gutes Spiel gemacht. Das lässt Trainer Matarazzo optimistisch in die Zukunft blicken: "Spieler, die vielleicht zuletzt nicht so top performt haben, haben wieder ein gutes Spiel gemacht. Das macht Hoffnung für die nächsten Spiele."

TV-Tipp Interviews und Analysen zur 2:4-Niederlage des VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen gibt es am Sonntag, ab 23:00 Uhr, bei SWR Sport BW.

Der VfB Stuttgart stand über weite Teile des Spiels kompakt in der Defensive und machte Leverkusen das Leben schwer. Die Gegentore resultierten aus Einzelleistungen (Diaby, 41.) oder eben einem Standard (Adli, 52.). "Das war dann irgendwie ein unglücklicher Spielverlauf", ärgerte sich VfB-Keeper Florian Müller. Und trotzdem muss sich der VfB Stuttgart fragen, warum sieben Spieler plus Torwart Müller nicht reichen, um den kleinen Franzosen vor dem 0:1 aufzuhalten.

Hoffnung reicht dem VfB Stuttgart nicht

Das ist eine genauso richtige, wie gefährliche Einschätzung. Denn mit guten Leistungen ohne Punkte kann der VfB Stuttgart den Abstieg nicht verhindern. "Wir können alle die Tabelle lesen. Den Abstand sehen wir auch. Es geht jetzt einfach darum, Punkte zu holen. Klar, wir haben heute mit der Leistung einen Schritt nach vorne gemacht. Aber am Ende zählen die Punkte", sagte Müller.

Matarazzo gab sich kämpferisch: "Es hat sich in der Tabelle nicht viel verändert." Da steht der VfB Stuttgart nach nun sieben sieglosen Spielen in Serie immer noch auf Platz 17 mit vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und (vor dem Spiel von Konkurrent Arminia Bielefeld am Sonntagnachmittag beim der TSG Hoffenheim) das rettende Ufer.

Bochum ist für den VfB Stuttgart ein "Must-Punkten-Spiel"

Kommende Woche geht es für den VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum (Samstag, ab 15:30 Uhr im Audio-Livestream auf Sportschau.de). Eine Art Endspiel im Abstiegskampf. "Wenn man noch zwölf Spiele hat, den Abstand sieht und dann zu Hause gegen Bochum spielt, ist glaube ich klar, was wir machen müssen", meint VfB-Keeper Müller. Im Duell gegen den inzwischen wohl enteilten Abstiegskonkurrenten darf sich der VfB Stuttgart auch nicht auf die Leistung gegen Leverkusen berufen. Denn gegen Bochum werden Führich, Mangala, Tomás und Co nicht mehr so viel Platz bekommen, wie gegen die hochstehenden Rheinländer.

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo hat dafür extra eine neue Phrase geprägt: das "Must-Punkten-Spiel". Dennoch will der Italo-Amerikaner das Duell gegen Bochum nicht zum 'Endspiel' deklarieren. "Für uns ist jetzt Spiel ist ein Must-Punkten-Spiel."