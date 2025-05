Keine Einsatzgarantie für Angelo Stiller im DFB-Pokalfinale

Angelo Stiller ist Dreh- und Angelpunkt im Spiel des VfB Stuttgart. Doch nach einer heftigen Verletzung ist auch einen Tag vor dem DFB-Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld nicht sicher, ob er das Spiel seines Lebens wirklich spielen kann.

Der VfB Stuttgart darf auf einen Einsatz von Nationalspieler Angelo Stiller im DFB-Pokalfinale hoffen. Der 24-Jährige stand am Freitag beim Abschlusstraining im Berliner Olympiastadion auf dem Platz. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ließ jedoch offen, ob der Mittelfeldspieler keine zwei Wochen nach seiner Sprunggelenksverletzung für das Endspiel am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und im Audiostream auf Sportschau.de ) gegen Drittliga-Meister Arminia Bielefeld in Frage kommt. Die Entscheidung über einen Einsatz soll erst am Samstag fallen, so der Coach. "Bisher sind die Dinge so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Trotzdem war es eine signifikante Verletzung", sagte der 43-Jährige und fügte an: "Aktuell ist es positiv. Trotzdem müssen wir schauen, wie die Reaktion ausfällt." Er und sein Trainerteam seien "zumindest guter Hoffnung." Stiller hatte sich die Bänderverletzung am 11. Mai im Heimspiel gegen den FC Augsburg (4:0) zugezogen.