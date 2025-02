VfB gegen Bayern: Fünf spannende Fakten zum Südschlager

Zuschauer-Rekord, Rückkehrer und zwei mögliche Jubiläen - die Duelle zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München schreiben immer wieder neue Geschichten.

Wenn der VfB Stuttgart am Freitagabend (20:30 Uhr) auf den FC Bayern München trifft, empfängt der Vorjahreszweite den Vorjahresdritten. Oder, etwas aktueller: Der Tabellensiebte empfängt den Tabellenführer. Es wird das 112. Duell der beiden Vereine in der Bundesliga, das im Fußballjargon gerne als "Südgipfel" oder "Südschlager" bezeichnet wird.

Wer liegt in der ewigen Statistik vorne? Und wer könnte am Freitagabend einen besonderen Meilenstein erreichen? Wir haben fünf spannende Fakten zum Duell zwischen dem VfB und dem FC Bayern zusammengestellt.

Bayern gelang in der Hinrunde 70. Bundesliga-Sieg gegen den VfB

In den bisherigen 111 Bundesliga-Duellen zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München konnte der Rekordmeister 70 Siege einfahren. Historisch gab es bei keinem anderen Bundesliga-Duell so viele Siege einer Mannschaft. In der Hinrunde besiegten die Bayern den VfB zu Hause mit 4:0, Harry Kane schnürte dabei einen Dreierpack. Das bislang letzte Spiel in Stuttgart gewann allerdings der VfB: Am 32. Spieltag der Vorsaison setzten sich die Schwaben mit 3:1 gegen die Bayern durch (Tore für den VfB: Stergiou, Jeong und Silas).

Mehr als sechs Millionen: Kein anderes Duell mit so vielen Zuschauern

Die Anzahl der Zuschauer bei den bisher 111 Aufeinandertreffen ist historischer Rekord. Insgesamt 6.150.778 Millionen Menschen verfolgten die Südschlager live im Stadion - so viele wie bei keiner anderen Begegnung in der Bundesliga.

Knackt der VfB die 800? Und Hoeneß die 50?

Der VfB Stuttgart hat bisher 799 Bundesliga-Spiele gewonnen und könnte als vierter Verein nach dem FC Bayern München, Dortmund und Werder Bremen die Marke von 800 Siegen erreichen. Dieses Jubiläum könnte nun ausgerechnet im Heimspiel gegen die Bayern gefeiert werden. Dazu ist ein zweiter Meilenstein erreichbar, denn: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hat von seinen bisher 86 Pflichtspielen mit den Schwaben 49 gewonnen. Gelingt ein Sieg gegen die Bayern, wäre das der 50. Pflichtspielsieg für Hoeneß als Trainer des VfB.

Viele Bayern-Stars mit VfB-Vergangenheit

Hiroki Ito kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück, der Japaner war vor dieser Saison vom VfB Stuttgart zu den Bayern gewechselt. Nach seinem langwierigen Fußbruch ist Ito wieder fit und erzielte gegen Eintracht Frankfurt sein erstes Tor für die Münchner. Schon länger bei den Bayern unter Vertrag stehen Serge Gnabry und Joshua Kimmich (Einsatz fraglich nach Sehnenreizung), die in der Jugend für den VfB Stuttgart spielten. Dazu war Torhüter Sven Ulreich insgesamt 15 Jahre beim VfB und absolvierte 220 Pflichtspiele für die Schwaben. Jamal Musiala wurde in Stuttgart geboren, spielte aber nie für den VfB.

VfB Stuttgart auf der Suche nach der Heimstärke

Dem VfB Stuttgart geht die Heimstärke im Vergleich zur vergangenen Saison ab: 2023/2024 gab es nur eine Heimniederlage, in der laufenden Spielzeit wurden bereits vier Heimspiele verloren. Zuletzt hieß es gegen Mönchengladbach und Wolfsburg zwei Mal nacheinander 1:2, dazu entführten auch Frankfurt und St. Pauli alle drei Punkte aus der Stuttgarter Arena. Drei Heimniederlagen in Folge setzte es für den VfB letztmals im Winter 2021/2022.