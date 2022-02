Pro: Deshalb schafft der VfB Stuttgart den Bundesliga-Klassenerhalt

In der Bundesliga kämpft der VfB Stuttgart verzweifelt gegen den Abstieg. Vor dem Baden-Württemberg-Duell bei der TSG Hoffenheim am Freitag stehen die Schwaben auf Abstiegsplatz 17. SWR-Sportredakteur Johann Schicklinski glaubt trotzdem an den Klassenerhalt.

Als der VfL Bochum in der vierten Minute der Nachspielzeit zum späten Ausgleich beim VfB Stuttgart kam, war das für die Schwaben nur der nächste Tiefschlag in einer an Tiefschlägen reichen Saison. Beim Traditionsklub mit dem Brustring läuft schief, was überhaupt schief laufen kann. Angefangen bei langfristigen Verletzungen über massenhafte Corona-Infektionen hin zu einigen zumindest diskussionswürdigen Schiedsrichterentscheidungen.

Wer nach Abpfiff in die Gesichter der Spieler schaute, wusste sofort, was die Stunde geschlagen hat. Tränen bei Borna Sosa oder Konstantinos Mavropanos, komplette Leere bei Atakan Karazor und Sasa Kalajdzic.

VfB verpasst den Booster im Abstiegskampf

Ein dreckiger Sieg gegen Bochum wäre genau das gewesen, was der VfB in seiner aktuellen Lage gebraucht hätte. Ein Booster im Abstiegskampf sozusagen. Dieser blieb allerdings erneut aus. Tabellenplatz 17, drei Punkte Abstand zum Relegationsplatz - die Höhenflieger der Vorsaison sind tief gelandet.

Es spricht nicht mehr viel für den VfB Stuttgart. Der Klub droht durch den dritten Abstieg in den letzten sechs Jahren zur Fahrstuhlmannschaft zu werden. Und doch glaube ich daran, dass die Schwaben am Ende über dem Strich stehen werden.

Die Spieler finden zu ihrer Form zurück

Zum einen, weil die Spieler langsam wieder zu ihrer Form finden. Achter Orel Mangala, in dieser Saison lange ein Schatten seiner selbst, zeigte sich zuletzt verbessert. Nur an der Torgefährlichkeit hapert es weiterhin. Mittelfeldkollege Wataru Endo ist ebenfalls auf dem Weg aus dem Leistungsloch.

Offensivspieler Chris Führich, in dieser Spielzeit bereits durch einen Schlüsselbeinbruch, eine Sprunggelenksverletzung und eine Corona-Infektion ausgebremst, wird immer stärker. Und auch Stürmer Kalajdzic deutete bei seinem Comeback nach einer Schulterverletzung bereits an, wie wichtig er im Abstiegskampf noch werden kann, bevor ihn Wadenprobleme erneut ausbremsten. Doch nun kehrt der Österreicher wohl in die Startelf zurück.

Sie und noch einige Spieler mehr sind dabei, immer besser ihren Rhythmus zu finden. Das war in dieser Spielzeit bislang das Hauptproblem: Konstanz konnte sich aufgrund mangelnder Eingespieltheit nicht einstellen, weil immer wieder Leistungsträger ausfielen. Klar ist die erneute Verletzung von Silas Katompa Mvumpa und das daraus resultierende Saison-Aus für den Kongolesen unfassbar bitter - doch bleibt das Personal, das zur Verfügung steht, fit, ist in meinen Augen der Kader stark genug, den Klassenerhalt zu bewerkstelligen.

Hoffen auf die Schwäche der Konkurrenz

Zumindest, wenn man auf die direkte Konkurrenz schaut. Vor dem FC Augsburg und der komplett im Chaos versinkenden Berliner Hertha muss sich der VfB meiner Meinung nach nicht verstecken. Es geht für Stuttgart darum, im weiteren Saisonverlauf noch zwei Klubs zu überholen - und da sind der FCA und der Hauptstadtklub für mich die heißesten Kandidaten.

Bielefeld punktet indes erstaunlich konstant und Bochum hat bereits 29 Zähler auf dem Konto - diese beiden Teams wird der VfB nicht mehr einholen. Gladbach und Wolfsburg erachte ich als zu stark und mittlerweile auch als zu stabil, um nochmal ganz unten reinzurutschen.

Die Moral scheint intakt

Etwas Positives hat für mich auch die 94. Minute des Bochum-Spiels - so paradox es klingen mag. Die Spieler trösteten sich nach Abpfiff gegenseitig, sie munterten sich auf, die Unterstützung des Großteils der knapp 20.000 Fans war trotz des enttäuschenden Resultats da. Weil die Mannschaft sich in den 90 Minuten zuvor zerrissen, weil sie Fußball gekämpft hat.

Man sieht daran, dass die Moral intakt ist. Deshalb wird der VfB Stuttgart am erneuten Tiefschlag nicht zerbrechen, sondern wachsen. Eine "jetzt-erst-recht"-Stimmung entwickelt sich.

Diese kann eine Mannschaft auch tragen. Und deshalb glaube ich daran, dass der VfB am Ende den Klassenerhalt feiern darf - und sei es am 34. Spieltag im Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Möglicherweise fließen dann wieder Tränen in der Stuttgarter Arena - dann werden es aber Freudentränen sein.