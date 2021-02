Wenn am Samstag (15:30 Uhr, live in SWR1 Stadion) der VfB Stuttgart in der Bundesliga den FC Schalke 04 empfängt, dann schlagen bei Kevin Kuranyi zwei Herzen in einer Brust. SWR Sport hat vor dem Duell mit dem früheren Nationalspieler, der viele Jahre Profi bei beiden Klubs war, gesprochen. mehr...