Claus Vogt, Präsident des VfB Stuttgart, hat sich in einer Vereinsmitteilung zu den Vorwürfen geäußert, dass der Verein Mitgliederdaten an Dritte weitergegeben habe. Vogt fordert eine "transparente, kritische, neutrale und unabhängige Aufarbeitung".

Der VfB Stuttgart soll laut übereinstimmenden Medienberichten Mitgliederdaten an Dritte weitergegeben haben. Per Mail sollen unter anderem Telefonnummern, Mailadressen und Infos zur Teilnahme an vergangenen Versammlungen von Mitgliedern weitergeschickt worden sein. Ziel soll gewesen sein, die - bei der Versammlung dann tatsächlich mit klarer Mehrheit beschlossene - Ausgliederung der Profiabteilung der Schwaben voranzutreiben.

Am Mittwochmittag hat Claus Vogt, Präsident des VfB Stuttgart, zu den Vorwürfen Stellung bezogen. Er sei über die Informationen "überrascht und bestürzt" gewesen. Zudem fordert der VfB-Präsident eine "unabhängige Aufarbeitung". Die durch die Vorwürfe betroffenen Personen beziehungsweise Mitarbeiter "werden ihre Aufgaben in Abstimmung mit dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger für den Zeitraum der laufenden Untersuchungen zu ihrem eigenen Schutz ruhen lassen", so Claus Vogt weiter.

Die Stellungnahme von Claus Vogt im Wortlaut

"Als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des VfB Stuttgart sowie als Vertreter und Repräsentant aller Mitglieder, aber vor allem als Mitglied selbst, bin ich über die Informationen des kicker überrascht und bestürzt gewesen.



Dieser mutmaßliche Datenschutzverstoß in den Jahren 2016 bis 2018 mit Mitgliederdaten, wenn er denn so stattgefunden hat, wäre für mich ein nicht zu akzeptierender Tabubruch und würde kein gutes Licht auf unseren VfB Stuttgart werfen.



Das Präsidium hat am Montag, den 28.9.2020, unverzüglich eine externe, transparente, kritische, neutrale und unabhängige Aufarbeitung beschlossen. Die durch die Vorwürfe des kicker-Artikels betroffenen Personen/Mitarbeiter werden ihre Aufgaben in Abstimmung mit dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger für den Zeitraum der laufenden Untersuchungen zu ihrem eigenen Schutz ruhen lassen.



Des Weiteren wurde am Montag ein Lenkungsausschuss eingesetzt, in dem ich die Leitung und Verantwortung übernehmen werde, so dass im Interesse aller Mitglieder diese Thematik vollständig aufgearbeitet wird. Hierauf wird in den nächsten Wochen unser Fokus liegen.



Wichtig ist, dass dies unabhängig vom sportlichen Bereich behandelt wird, damit die Mannschaft, das Trainerteam und die sportlich Verantwortlichen weiter in Ruhe arbeiten können.



Für die Zeit der laufenden Untersuchungen bitten wir um Verständnis, dass der VfB keine weiteren Auskünfte erteilen kann.



Das Vertrauen unserer Mitglieder ist eines der bedeutendsten Fundamente unseres Vereins. Ein fairer Umgang miteinander ist mir daher wichtig und selbstverständlich. Transparenz und Ehrlichkeit sind ebenfalls Werte, die grundsätzlich wichtig sind - diese gilt es nun heute und zukünftig an den Tag zu legen."