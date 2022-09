VfB-Burgfrieden zwischen Wehrle und Mislintat oder ein Spiel auf Zeit?

per Mail teilen

Die Verpflichtung des Trios Lahm, Khedira und Gentner und eine Petition hatten für Unruhe beim VfB Stuttgart gesorgt. VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle gesteht Fehler ein und will diese jetzt korrigieren.

Seit Wochen wurde über den im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag von VfB-Sportdirektor Sven Mislintat spekuliert. Nachdem die ehemaligen Stuttgarter Spieler Sami Khedira, Philipp Lahm und Christian Gentner in ihren neuen Funktionen beim VfB vorgestellt wurden, entstand der Eindruck, dass Mislintat in diese Personalentscheidungen nicht eingebunden wurde.

Nun lenkt der Verein ein und Wehrle sagt in einer Pressemitteilung, dass es besser gewesen wäre, Mislintat früher miteinzubeziehen. "Das ist besprochen und mit Sven ausgeräumt", so Wehrle. Mitte November sollen Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit geführt und bis Jahresende abgeschlossen werden.

Online-Petition von VfB-Fans: "Vertragsverlängerung mit Mislintat"

Bei den VfB-Fans entstand die Befürchtung, dass Mislintat durch die Verpflichtung von Gentner aus dem Verein gedrängt werden könnte. Daraufhin wurde die Online-Petition "Vertragsverlängerung mit Sven Mislintat" ins Leben gerufen, die mittlerweile über 10.000 Unterschriften sammeln konnte. Peter Weilacher, Mitinitiator der Petition und VfB-Fan aus Stuttgart, sieht in den neuesten Aussagen von Wehrle einen ersten Erfolg und sagt im Gespräch mit SWR Sport: "Wir freuen uns über diese große Resonanz. Wir fühlen uns gehört, aber ob man uns auch ernst nimmt, da sind wir eher skeptisch."

Die Aussagen von Wehrle sind in erster Linie eine Schadensbegrenzung.

Der Zuspruch der Fans für den Sportdirektor wird deutlich: "Sven Mislintat hat in den letzten Jahren als Teil des VfB-Teams die Grundlagen für eine sportlich und finanziell erfolgreiche und nachhaltige Zukunft gelegt", heißt es in der Begründung der Petition. Die Fans fordern als "Anerkennung für die geleistete Arbeit und als Zeichen des Respekts eine sofortige Aufnahme von Gesprächen zur Vertragsverlängerung".

Dass diese Vertragsverlängerung noch immer nicht erfolgt ist, stimmt Weilacher unzufrieden: "Wir sind enttäuscht über die erneute Verschiebung der Vertragsverhandlungen. Wir wünschen uns Kontinuität im Verein und dass der eingeschlagene Weg mit Sven Mislintat fortgesetzt wird."

Mislintat fühlte sich von Wehrle übergangen

Sven Mislintat spricht in Bezug auf die Neuverpflichtung der drei ehemaligen Stuttgarter Spieler zwar von einer "Bereicherung für den VfB", allerdings fühlte sich der Sportdirektor von der Entscheidung, das Trio zurückzuholen, übergangen. Er hätte es "als deutlich zielführender empfunden, von Anfang an in den Prozess zur Verpflichtung von Christian Gentner eingebunden worden zu sein", sagt er.

Der ehemalige VfB-Kapitän Christian Gentner wird zum 1. Januar Leiter der Lizenzspieler-Abteilung und Teil des Teams von Mislintat. "Wir werden ihn so in unser Team integrieren, als hätten wir ihn selbst ausgewählt", sagt Mislintat über Gentner. "Ebenso freuen wir uns über die Einbindung von Sami Khedira und Philipp Lahm als Berater des Vorstands."

Mit dem öffentlichen Eingeständnis nimmt Alexander Wehrle gezielt Dynamik aus der hitzigen Diskussion rund um Sven Mislintat und vertagt eine endgültige Entscheidung um dessen Zukunft. Am Samstag steht den Stuttgartern bereits die nächste Herausforderung in der Bundesliga mit Eintracht Frankfurt bevor, denn der erste Sieg der Saison muss her.