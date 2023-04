Nach einer dramatischen Schlussphase trennen sich der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund mit einem Unentschieden. Die Stimmen zum Spiel.

Schlussphasen-Achterbahn am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga: Ein leidenschaftlich kämpfender VfB Stuttgart hat Titelanwärter Borussia Dortmund am Samstag ein irres 3:3 (0:2) abgerungen. Der VfB blieb damit auch im dritten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß ungeschlagen und belegt in der Tabelle aktuell den Relegationsrang 16.

Die Offensivkräfte Sébastien Haller (26. Minute) und Donyell Malen (33.) trafen vor 47.900 Zuschauern für den im ersten Durchgang sehr effizienten BVB. Tanguy Coulibaly (78.) und Josha Vagnoman (84.) bescherten den Stuttgartern, bei denen Verteidiger Konstantinos Mavropanos die Gelb-Rote Karte sah (39.), den Ausgleich. Der eingewechselte Giovanni Reyna (90.+3) brachte die Dortmunder erneut in Führung, Silas schlug für den VfB in der siebten Minute der Nachspielzeit aber noch mal zurück.

Die Stimmen zum Spiel zwischen VfB und BVB

Sebastian Hoeneß (VfB-Trainer): "Da war schon richtig viel Moral zu sehen. Mir hat gefallen, wie wir auf eine sehr schwierige erste Halbzeit reagiert haben. In der Pause ging es darum, die Jungs mental auszurichten. Ich fand es bemerkenswert, wie klar sie da waren. Es war wichtig, über Struktur, Fleiß und Disziplin das Spiel offen zu halten. Mit dem 2:1 war das Spiel offen, dann hat sich eine Dynamik entwickelt. Dass es am Ende 3:3 steht, ist natürlich super. Aus unserer Perspektive ist das verdient. Ein großartiges Spiel der Jungs. Wir können unglaublich viel bewegen – als Team. Aber wir müssen Tag für Tag dafür arbeiten."

Borna Sosa (VfB-Profi): "Was hier passiert ist, ist unglaublich. Es war das erste Heimspiel von unserem neuen Trainer – ich denke, das wird er niemals vergessen. Nach dem 0:2 zur Halbzeitpause und der Gelb-Roten Karte haben wahrscheinlich alle gedacht, dass wir niemals zurückkommen. Aber die Stimmung im Stadion war brutal gut. Ich bin stolz auf die Mannschaft, dieser Punkt ist ganz wichtig im Abstiegskampf. Wir wissen, um was es geht. Unser Weg ist noch nicht zu Ende."

Josha Vagnoman (VfB-Profi, über sein Tor): "Der Ball kam irgendwie im Sechzehner zu mir. Den nehme ich einmal an, schieße aufs Tor – drin ist er. Das freut mich sehr fürs Team. Das hat uns in der Situation weitergeholfen. Wir geben nie auf, haben den Kopf immer oben, machen weiter bis zur letzten Sekunde."

Edin Terzic (BVB-Trainer): "Ich kann beschreiben, was passiert ist. Aber mir fehlen einfach die Worte, um zu sagen, warum es passiert ist. Ich muss mich ein bisschen zügeln, damit ich nicht das sage, was ich gerade fühle. Es gibt nur eine Chance, dass die Tür für den Gegner noch einmal aufgeht – und das ist, indem wir hier die Disziplin verlieren. Es gibt schon Gründe, warum es in den letzten zehn Jahren immer wieder den einen Deutschen Meister gab – und wir es nicht geschafft haben. Heute haben wir wieder einmal gezeigt, dass wir uns die harte Arbeit, die in den letzten Monaten steckte, der ganze Schweiß – dass wir es immer wieder verbocken. Ich bin gerade sehr aufgewühlt, sehr emotional. Wir haben auf unerklärliche Weise den Sieg verschenkt."