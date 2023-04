Punkt für Tabelle und Moral: Der VfB und das Spektakel gegen Dortmund

per Mail teilen

Der VfB Stuttgart legt gegen Borussia Dortmund ein bemerkenswertes Comeback hin. Wird es der Wendepunkt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga?

Sebastian Hoeneß gab sich alle Mühe, nicht zu euphorisch zu werden. Es gehe jetzt darum, dieses Spektakel und all die Emotionen richtig zu "kanalisieren", sagte der Trainer des VfB Stuttgart nach dem turbulenten 3:3 (0:2) inklusive Ausgleichstor in der siebten Minute der Nachspielzeit gegen Borussia Dortmund.

Aus dem Wahnsinn könnte für die Schwaben der endgültige Wendepunkt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga werden. Der Last-Second-Punkt sei "sowohl für die Tabelle als auch die Moral extrem wichtig", betonte Torhüter Fabian Bredlow.

Die Stuttgarter wissen aber auch: Es war wieder nur ein kleiner Schritt auf dem Weg zur Rettung. Am Freitag (20.30 Uhr) sollte möglichst der nächste folgen. Die erfolgreiche Aufholjagd gegen den BVB dürfte ihnen ein "gutes Gefühl und Selbstvertrauen" für die kommende Partie beim FC Augsburg geben, mutmaßte Bredlow.

VfB: Drei Spiele unter Hoeneß, keine Niederlage

Die Fuggerstädter könnte der VfB, der auch im dritten Pflichtspiel unter seinem neuen Trainer Hoeneß ungeschlagen blieb, in der Tabelle noch mal voll mit unten reinziehen. Die Schwaben selbst kletterten durch das Remis wieder vorbei am FC Schalke 04 auf den Relegationsrang 16 - und sprühen geradezu vor Energie.

Der Wechsel von Ex-Coach Bruno Labbadia zu Hoeneß vor zwei Wochen hat für den erhofften Effekt gesorgt. Zumindest bis hierhin. Wie die Stuttgarter gegen den Titelanwärter aus Dortmund nach 0:2-Rückstand und trotz langer Unterzahl noch mal zurückkamen, war bemerkenswert.

Nach den Gegentoren durch Sébastien Haller (26. Minute) und Donyell Malen (33.) sowie der Gelb-Roten Karte gegen VfB-Verteidiger Konstantinos Mavropanos (39.) sei die Situation schon ein Stück weit "aussichtslos" gewesen, sagten Trainer Hoeneß und Sportdirektor Fabian Wohlgemuth unisono. Doch die Gastgeber kämpften tapfer weiter, übten in der zweiten Halbzeit erstaunlich viel Druck aus - und belohnten sich letztlich dafür.

Spätestens mit dem Anschlusstreffer durch den eingewechselten und sehr umtriebigen Tanguy Coulibaly (78.) habe sich "das Momentum verschoben", analysierte Hoeneß. Josha Vagnoman (84.) traf zum Ausgleich, Giovanni Reyna (90.+3) in einer kuriosen Schlussphase zur erneuten Dortmunder Führung und Silas (90.+7) mit dem 3:3 den BVB letztlich noch mal mitten ins Herz. Was für ein Comeback, womöglich auch im Kampf um den Ligaverbleib.

Hoeneß: "Ein unglaubliches Spiel"

"Es war ein unglaubliches Spiel", sagte Hoeneß. "Ich bin wirklich stolz auf die Art und Weise, wie wir mit schwierigen Situationen umgegangen sind." Auch die Atmosphäre im Stadion lobte der 40-Jährige.

Natürlich hätten es seine Spieler verdient gehabt, das kurz zu genießen und sich feiern zu lassen. Er wolle dann aber auch schnell wieder "eine gewisse Gier in den Augen" sehen, betonte der Coach. Schließlich warte in Augsburg schon das nächste "sehr, sehr wichtige Spiel" auf den VfB.

Danach sind es noch fünf weitere in der Liga - und womöglich noch mal zwei in der Relegation. Der späte Punktgewinn gegen Dortmund könne für den Saisonendspurt einen "gewissen Auftrieb" geben, so Sportchef Wohlgemuth.

Was nicht nur für die ganze Mannschaft gilt, sondern auch für einzelne Spieler. Gegen den BVB tat sich der nächste hervor, den mancher in Stuttgart womöglich schon abgeschrieben hatte. Joker Coulibaly habe "den Impuls gebracht, den wir uns erhofft haben", lobte Hoeneß.

"Hoeneß-Effekt" bei Coulibaly, Millot und Vagnoman

Der Franzose solle mit einer guten Trainingswoche nun weitere "Argumente liefern, warum ich ihm mehr Spielzeit gebe." Schon Mittelfeldtalent Enzo Millot und Neu-Nationalspieler Vagnoman waren in den ersten Tagen unter dem neuen Trainer aufgeblüht. Es geht wieder etwas vorwärts in Stuttgart.