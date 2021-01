Der VfB Stuttgart wird sein Heimspiel an diesem Montagabend (20:30 Uhr) gegen Arminia Bielefeld mit Fans im Stadion austragen. Das bestätigte der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) im Gespräch mit dem SWR.

Das Zweitliga-Spitzenspiel des VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld am Montagabend (20:30 Uhr) wird trotz der Ausbreitung des Coronavirus mit Zuschauern ausgetragen. "Wir haben in ganz intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten der Stadt Stuttgart, den Gesundheitsbehörden und dem VfB selbst in der Abwägung des vorsorgenden Gesundheitsschutzes [...] uns durchgerungen zu sagen: Diese Veranstaltung findet statt. Aber danach gelten die Empfehlungen von Hern Spahn", so der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha im Gespräch mit dem SWR. Außerdem sei mit dem VfB Stuttgart vereinbart worden, dass sie den Zuschauern und Fans mitteilen, wie sie sich zu verhalten haben, dass "wir dort eine Eingrenzung möglich machen."

Manfred Lucha machte dabei auch deutlich: "Weitere Veranstaltungen dieser Art werden, Stand heute, so nicht stattfinden können. Wir werden uns vermutlich darauf einstellen, dass die nächsten Sportveranstaltungen ohne Zuschauer stattfinden."

Am Sonntag hatte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) empfohlen, wegen der schnellen Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Zurzeit geschehe dies aus seiner Sicht noch zu zaghaft, sagte der CDU-Politiker am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Auch der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) empfiehlt Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern abzusagen. Sein Sprecher sagte am Montag in Stuttgart, Lucha schließe sich einem Appell von Bundesgesundheitsminister Spahn an.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) bestätigte am Sonntagabend in der ARD, dass er die Vorgabe von Bundesgesundheitsminister Spahn umsetzen wird. "Ob sie ohne Publikum spielen oder ob sie gar nicht spielen, das muss schon der Verein entscheiden, nicht ich", so Laumann.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen beim Topspiel Stuttgart gegen Bielefeld

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hatte daraufhin trotz möglicher Geisterspiele mitgeteilt, die Saison in der Bundesliga und 2. Liga trotz der Coronavirus-Epidemie bis Mitte Mai wie geplant zu Ende spielen. Es ergebe sich derzeit "keine Änderung der bisherigen Einschätzung des Gesundheitsamtes, auch vor dem Hintergrund, dass Freiluftveranstaltungen ein geringeres Risiko darstellen", teilte die Stadt Stuttgart auf Anfrage mit. Es handele sich allerdings um ein "dynamisches Geschehen".

Ministerium, Stadt und VfB appellieren an Stadionbesucher, Vorsichtsmaßnahmen und Hygieneregeln zu beachten. #VfB #VfBDSC https://t.co/9jbzU0nzx1 VfB Stuttgart, Twitter, 9.3.2020, 14:27 Uhr

Zum Topspiel der 2. Bundesliga werden insgesamt 51.000 Zuschauer erwartet, darunter rund 1.300 Fans aus Bielefeld. Schon am vergangenen Freitag hatte der VfB für das Topspiel besondere Vorsichtsmaßnahmen angekündigt. Dazu zählt, dass Besucher Desinfektionsmittel mit einer Größe von bis zu 100 Millilitern mitbringen dürfen. Als Folge der neuen Regelungen könnten sich längere Einlasskontrollen ergeben.

Das städtische Gesundheitsamt verfügte zudem laut Mitteilung, dass ein Stadionbesuch nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet in den vergangenen 14 Tagen gemieden werden soll. Auch Menschen, die in diesem Zeitraum in Kontakt mit einem bestätigten Infizierten standen, sollen dem Stadion am Abend fernbleiben.

Der VfB bekräftigte noch einmal die gemeinsame Entscheidung "in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden", die Partie wie geplant zu veranstalten. VfB-Vorstandsmitglied Stefan Heim sagte: "Die Gesundheit unserer Fans und Stadionbesucher, unserer Sportler und unserer Mitarbeiter steht für uns immer im Fokus." Man habe die empfohlenen Präventionsmaßnahmen getroffen und stehe sowohl mit den Behörden, als auch mit DFB und DFL "in engem Austausch".

Coronavirus: Alles Wichtige für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg