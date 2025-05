Gelungene Generalprobe - VfB Stuttgart freut sich auf ein "sehr, sehr schönes" Finale

Der VfB Stuttgart feiert einen überzeugenden Sieg gegen RB Leipzig und beweist, dass er rechtzeitig vor dem DFB-Pokalfinale wieder in Form ist.

Am Ende dieser Bundesliga-Saison ist die Stimmung beim VfB Stuttgart wieder sehr harmonisch. Nach dem 3:2 (1:2)-Sieg bei RB Leipzig bedankten sich die Spieler bei ihren mitgereisten Fans, trugen dabei "Pokalfinale-Shirts" und ließen sich feiern für eine gelungene Generalprobe. 0:1 und 1:2 lag der VfB zurück, holte am Ende aber dank Toren von Deniz Undav (23. Minute), Nick Woltemade (57.) und Ermedin Demirovic (78.) den 14. Saisonsieg und, noch viel wichtiger, tankte Selbstvertrauen für das wichtigste Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte.

VfB kann das DFB-Pokalfinale kaum erwarten

Der ganze Klub fiebert dem DFB-Pokalfinale am kommenden Samstag (24.05.) gegen Drittligist Arminia Bielefeld entgegen. Dass der VfB noch im Frühjahr dieses Jahres im Formtief steckte und die Stimmung zumindest phasenweise zu kippen schien, ist nicht mehr zu spüren. "Ich glaube, das wird ein sehr, sehr schönes Match", sagte Deniz Undav nach der Partie mit Blick auf das Finale. Bielefeld sei stark, dürfe nicht unterschätzt werden, aber der VfB habe in Leipzig bewiesen, dass er gut drauf sei. "So gehst du mit einem guten Gefühl nach Berlin. Wir müssen alles für ein Ziel geben, das Pokalfinale zu gewinnen."

Dritter Sieg in Folge - Der VfB ist wieder in Form

Der Sieg in Leipzig war nach dem 1:0 gegen St. Pauli und dem 4:0 gegen Augsburg der dritte in Folge. Der VfB hat seine Form wiedergefunden, und auch Undav hat sich aus seiner Krise herausgearbeitet. Gegen Leipzig erzielte er ein Tor und legte eins vor. Es war sicher nicht sein schönster Treffer im Trikot des VfB, und er hatte auch schon schwierigere Aufgaben, als den Ball aus rund fünf Metern eher unbedrängt ins Tor zu köpfen, aber das zwischenzeitliche 1:1 zu erzielen, war wichtig für ihn. Undav hatte drei Partien in Folge nicht getroffen und war aufgrund seines Formtiefs in den Wochen zuvor immer wieder in die Kritik geraten. Seine Bilanz war ausbaufähig. Er galt als Gesicht der Stuttgarter Formkrise - aber hat jetzt seine Spielfreude wiedergefunden.

VfB schießt Leipzig aus dem internationalen Geschäft

Den Siegtreffer von Ermedin Demirovic hat Undav mit einem Querpass vorgelegt. Bereits in den Wochen zuvor waren seine Auftritte stark verbessert. Trainer Sebastian Hoeneß dürfte es sehr gefallen, dass mit Undav, Demirovic und Woltemade alle drei Stürmer gegen RB getroffen haben. Immer wieder war in dieser Saison die fehlende Effizienz kritisiert worden. Die Leipziger sind durch die Niederlage in der kommenden Saison international nicht vertreten. Der VfB kann mit einem Sieg im Finale gegen Bielefeld die Teilnahme an der Europa League sichern - und die Saison, die in der Bundesliga auf Rang neun und damit im Mittelfeld endet, dennoch zu einer ganz besonderen machen.