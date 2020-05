per Mail teilen

Der VfB Stuttgart bereitet sich auf den Re-Start in der 2. Bundesliga vor. Für den Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger ist die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ein "Privileg", das mit einer "großen Verantwortung" verbunden ist.

Der VfB Stuttgart ist am Donnerstagnachmittag nach mehr als eineinhalb Monaten ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Kurz zuvor war vom baden-württembergischen Sozialministerium eine entsprechende Veränderung der Corona-Verordnung für den Spitzensport notverkündet worden.

Demnach dürfen die Erst- und Zweitligisten im Land ab sofort wieder in Mannschaftsstärke trainieren. Bis zuletzt hatten die Schwaben wegen der Coronavirus-Pandemie nur in Kleingruppen und unter strengen Auflagen trainieren dürfen. Auch der SC Freiburg absolvierte am Donnerstagnachmittag sein erstes Teamtraining seit längerer Zeit.

VfB am 17. Mai erstmals wieder im Liga-Einsatz

Zuvor hatten die 36 Clubs der Fußball-Bundesliga. und 2. Bundesliga in ihrer Mitgliederversammlung beschlossen, den Spielbetrieb nach der entsprechenden Erlaubnis durch die Politik am 16. Mai mit dem 26. Spieltag fortzusetzen. Für den VfB geht es mit dem Auswärtsspiel am 17. Mai (13:30 Uhr) beim SV Wehen Wiesbaden weiter.

Dauer 1:44 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Hitzlsperger: "Wir haben eine große Verantwortung" Die Bundesliga darf ihre Saison fortsetzen. Jedoch nur unter strengen Hygieneauflagen. Thomas Hitzlsperger, Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart, hat sich zur aktuellen Lage beim Zweitligisten geäußert. Video herunterladen (4,3 MB | MP4)

Auch der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart, Thomas Hitzlsperger, hat sich am Donnerstag zum Re-Start der Saison im Profifußball geäußert. Hitzlsperger sieht den deutschen Profifußball nach der Erlaubnis für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Pflicht: "Wir haben hier das Privileg, wieder spielen zu dürfen und haben eine große Verantwortung", sagte der ehemalige Nationalspieler. "Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst und müssen das jeden Tag auch beweisen."

Hitzlsperger: "Haben für Spieler immer ein offenes Ohr"

Und Hitzlsperger sagte weiter: "Es sind große Herausforderungen, wir nehmen die alle in Kauf. Wir wissen, dass wir die Chance bekommen, die Rückkehr zu meistern." Sollten Profis des VfB Bedenken haben, können sie auf die Vereinsführung zukommen. "Die Spieler sind guten Mutes. Wir haben aber auch stets betont, dass wir immer ein offenes Ohr haben, wenn Spieler sich unwohl fühlen, dass sie jederzeit auf uns zukommen können und müssen", sagte der 38-Jährige.