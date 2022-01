VfB Stuttgart gegen Leipzig: stark, aber ineffizient

per Mail teilen

Der VfB Stuttgart musste gegen RB Leipzig eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Dabei wäre für die Schwaben am 19. Spieltag mehr drin gewesen.

Nichts war es mit dem Ausgleich. Schon vor der Pause hätten Hiroki Itō (40.), Tanguy Coulibaly 43.) oder Wataru Endo (44.) den frühen Gegentreffer von André Silva (11. Handelfmeter) egalisieren können. Nach der Pause scheiterten Saša Kalajdžić (56.), Orel Mangala (63.) und Waldemar Anton (68.) an der Aufgabe, das wichtige Tor für den VfB Stuttgart erzielen. Sie alle werden die Nacht vermutlich von RB-Leipzig-Keeper Péter Gulácsi träumen, der am Samstagnachmittag wirklich alles hielt, was auf sein Tor kam.

RB Leipzig effizient

Im Gegenzug machte Christopher Nkunku alles klar (70.) und schoss RB Leipzig zu einem Sieg, der schmeichelhaft und verdient zugleich war. Schmeichelhaft, weil der VfB Stuttgart eine gute Leistung zeigte und der Ausgleich der verdiente Lohn für die harte Arbeit gewesen wäre. Verdient, weil RB Leipzig eben jene Effizienz zeigte, die der VfB Stuttgart vermissen ließ. Laut Torjäger Saša Kalajdžić "fehlte das Quäntchen Glück".

Coach Matarazzo mit der Leistung des VfB Stuttgart zufrieden

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo war mit der Leistung seiner Mannschaft dennoch zufrieden: "Mir ist so eine Niederlage lieber, wenn wir gut spielen, als eine Niederlage, wenn wir nicht genug investieren. Ich finde, die Mannschaft hat heute extrem viel investiert, ist geschlossen aufgetreten und hat ordentlichen Fußball gespielt", sagte der 44-Jährige im Interview mit SWR Sport. "Es wäre mindestens ein Tor drin gewesen und auch der eine oder andere Punkt."

Mislintat schöpft Mut im Abstiegskampf

"Natürlich hätten wir mindestens gern das Unentschieden mitgenommen. Ich glaube, dass wir die Torchancen dafür hatten", resümierte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. "Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß, aber das gehört dazu." Für ihn überwiege jedoch das Positive: "Es gehört leider dazu, dass wir uns aus diesen Situationen herauskämpfen müssen. Und das haben wir angenommen." Seiner Meinung nach haben Kleinigkeiten das Spiel für RB Leipzig entschieden: "Deswegen finde ich nicht, dass es einen Grund gibt, böse zu sein auf die Jungs."

Wenn man es positiv sehen will: Der Auftritt gegen RB Leipzig kann dem VfB Stuttgart den nötigen Auftrieb geben, den die Schwaben im Abstiegskampf brauchen. Denn lange hat allenfalls die schwache Konkurrenz Hoffnung auf den Klassenerhalt geweckt. Negativ gewendet: Ohne die nötige Effizienz im Abschluss wird auch die beste Leistung nicht reichen. Kommenden Samstag müssen die Schwaben beim SC Freiburg zeigen, dass sie diesbezüglich nachlegen können. Denn die Breisgauer sind nicht dafür bekannt, ihren Gegnern sehr viel Raum zu schenken. Kalajdžić ist jedoch optimistisch, dass es trotzdem reicht, "weil wir gut sind".