Gegen Kaution raus: Atakan Karazor nicht mehr im Gefängnis

Fußballprofi Atakan Karazor vom VfB Stuttgart ist aus der Untersuchungshaft auf Ibiza entlassen worden. Der Bundesligist und das Landgericht der Balearen bestätigten auf Anfrage entsprechende Medienberichte.

Der 25-Jährige saß seit rund sechs Wochen auf der Urlaubsinsel im Gefängnis. Wie das Landgericht der Balearen am Donnerstag mitteilte, beträgt die Kaution 50.000 Euro. Der Fußball-Profi, gegen den wegen der "mutmaßlichen Straftat der sexuellen Nötigung" ermittelt werde, dürfe nun auch Spanien verlassen. Er müsse aber für das Gericht, das den Freilassungsbeschluss gefasst hat, zur Verfügung bleiben und sich regelmäßig melden. Zudem dürfe er sich dem mutmaßlichen Opfer nicht nähern und mit ihm auch nicht kommunizieren, hieß es. Karazor war in seinem Urlaub auf Ibiza wegen einer möglichen Straftat festgenommen worden. Seitdem saß er in U-Haft.

Die Freilassung Karazors entspricht auch dem Kenntnisstand, der dem VfB Stuttgart vorliegt. Noch hatte der Klub aber keinen persönlichen Kontakt. Sobald der zustande kommt, würden alle weiteren Schritte mit dem Spieler besprochen.

Der gebürtige Essener steht seit Juli 2019 beim VfB unter Vertrag. In der vergangenen Saison kam er in 25 Pflichtspielen für die Schwaben zum Einsatz. Erst im Mai verlängerten beide Seiten den Vertrag bis 2026.