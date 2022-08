VfB-Boss Wehrle nimmt Atakan Karazor in Schutz

per Mail teilen

Alexander Wehrle nahm seinen Spieler Atakan Karazor in Schutz. Bremer Fans hatten den Umgang des VfB Stuttgart mit den Vergewaltigungsvorwürfen gegen Karazor kritisiert.

Vorstandschef Alexander Wehrle vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat kein Verständnis für ein von Fans von Werder Bremen gezeigtes Banner. Der Schriftzug, der beim Auswärtsspiel des VfB (2:2) am Samstag im Heimblock zu lesen war, richtete sich offenbar an den nach sechs Wochen aus der Untersuchungshaft entlassenen VfB-Mittelfeldspieler Atakan Karazor. "Ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet und ich finde das auch sehr traurig", sagte Wehrle dem Fernsehsender Sky.

Karazor, der auf Ibiza festgenommen worden war, hatte einen Großteil der Saisonvorbereitung verpasst. Gegen den 25-Jährigen wird wegen einer "mutmaßlichen Straftat der sexuellen Nötigung" ermittelt, er bestreitet die Vorwürfe. Sportdirektor Sven Mislintat hatte Karazor immer wieder in Schutz genommen. Die Aufschrift auf dem Banner war auch an den Kaderplaner adressiert. "Kein Schutz für Täter. Solidarität mit Betroffenen. Mislintat, halt's Maul", hatte darauf gestanden.

Bremer Fans hatten den Umgang des VfB Stuttgart mit den Vergewaltigungsvorwürfen gegen Karazor kritisiert. IMAGO IMAGO / Team 2

Wehrle und Mislintat erinnern an Unschuldsvermutung

Mislintat selbst hatte sich bereits am Samstag zu dem Plakat der Bremer Fans geäußert: "Damit muss ich leben. Ich habe ein komplett anderes Verständnis von Demokratie und von Judikative, nämlich, dass keine Vorverurteilungen stattfinden sollten. Es sollte ganz klar das Prinzip der Unschuldsvermutung gelten", sagte der 49-Jährige.

Vorstandschef Wehrle argumentierte in die gleiche Richtung: "Ich lebe in einem Land, in dem es um die Unschuldsvermutung geht und nicht um Vorverurteilung", sagte der 47-Jährige. "Wir haben natürlich im Vorfeld viele Gespräche geführt und uns unser Bild gemacht. Ich finde es wirklich schwierig, wenn man - ohne, dass man die Hintergründe kennt - dann öffentliche Plakate im Stadion platziert. Es geht hier auch um Menschen."

Auch Buh-Rufe beim VfB Stuttgart

Karazor war an beiden bislang ausgetragenen Spieltagen eingewechselt worden. Schon bei seinem Comeback in Stuttgart hatte es vereinzelte Buh-Rufe, aber auch Applaus gegeben. "Wir werden uns wieder dazu äußern, wenn die juristische Sachlage noch klarer ist. Dann wird auch jeder verstehen, warum ich die Themen, die wir in Bremen gesehen haben, überhaupt nicht nachvollziehen kann", sagte Wehrle.

Clemens Fritz, Bremens Leiter Profifußball & Scouting, zeigte indes Verständnis für die VfB-Verantwortlichen. "Ich bin weit davon entfernt, unsere eigenen Fans zu kritisieren", sagte Fritz bei der Sendung "Sky90". "Aber als Verantwortlicher würde ich mich auch vor meinen Spieler stellen, solange er nicht verurteilt ist. Als Verein versuchst du immer, deine Spieler zu schützen."