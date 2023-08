VfB-Boss Wehrle zu Abgang von Endo: "Für uns war das hart"

Der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle spricht im Interview mit SWR Sport über den Weggang von Kapitän Wataru Endo und warum eine Vertragsverlängerung nicht in Frage kam.

SWR Sport: Inwiefern ist die Euphorie durch den Weggang von Endo kurz vor dem Saisonbeginn gedämpft worden?

Alexander Werhle: "Es ist Endos Lebenstraum gewesen, in die Premier League zu gehen. Dann kam das Angebot von Liverpool, und ich kann absolut nachvollziehen, dass er den Wunsch hatte, mit fast 31 Jahren diesen Schritt zu machen, sich diesen Lebenstraum zu verwirklichen. Für uns war das hart. Er ist unser Kapitän und eine großartige Persönlichkeit. Deswegen haben wir versucht, das Beste noch rauszuholen, was die Transfersumme angeht. Ich denke, das ist uns gelungen."

In Fan-Foren wird diskutiert: Der VfB hätte gar nicht probiert mit ihm zu verlängern, warum wurde das nicht letzte Saison schon gemacht? Können Sie dazu ein Update geben? Und wie wollen Sie ihn ersetzen?

"Es ist schwierig, unseren Kapitän zu ersetzen, aber wir sind da dran. Wir haben vor fünf, sechs Wochen das letzte Mal gesprochen und haben natürlich den Wunsch gehabt, mit ihm zu verlängern. Es war aber auch da schon klar, dass er nächstes Jahr im Sommer seinen Lebenstraum verwirklichen will, in die Premier League zu gehen. Deswegen war eine Verlängerung für ihn eigentlich auch kein Thema mehr. Er wollte eben wechseln. Dass es jetzt so schnell ging mit Liverpool, war für alle nicht vorhersehbar. Aber wir konnten unserem Kapitän - auch aus Respekt für seine Leistung der letzten Jahre - auch seinen Lebenstraum nicht kaputt machen."

Konstantinos Mavropanos ist in Gesprächen mit West Ham United, dann gibt es die Gerüchte um Borna Sosa und Sevilla: Es droht so ein bisschen der Abverkauf. Inwiefern sind Sie bereit zu sagen: Da schieben wir jetzt mal den Riegel vor?

"Also erstmal muss man sagen, dass wir schon einige Neuzugänge hatten, bevor wir überhaupt jemand abgegeben haben. Ich habe jeden Tag Gerüchte gelesen und es ist auch bekannt, dass es Interesse für Spieler von uns gibt. Am Ende muss es für alle Seiten passen. Wenn ein Spieler zu uns kommt, der sagt: Er möchte unbedingt den Verein verlassen, dann muss man sich ernsthafte Gedanken machen. Aber es gibt keinen neuen Sachstand."

Vor zwei Jahren waren es 40 Millionen Euro Einnahmen, letztes Jahr 52 - jeweils um die 15 Millionen Ausgaben. Jetzt hat man den Porsche-Deal, die neuen Sponsoren und ist anscheinend wirtschaftlich gut aufgestellt ist. Kann man da nicht als VfB sagen, wir brauchen diesen Transferüberschuss nicht?

"Ich habe es ja schon mehrfach gesagt: Wir haben 90 Millionen durch Corona verloren und 90 Millionen investiert in den Stadionausbau, das sind 180 Millionen. Das kannst du nicht einfach mal wegwischen. Aber natürlich gibt uns der Einstieg von Porsche mehr Stabilität. Aber wir werden in der Mittelfristplanung als VfB Stuttgart immer Transfereinnahmen generieren, so wie Borussia Dortmund auch. Und Bayern München nimmt auch jedes Jahr Transfers ein. Aber wir müssen davon wegkommen in der mittelfristigen Planung, dass wir jedes Jahr 30, 40 Millionen einnehmen müssen und da sind wir auf einem guten Weg. Trotz allem wird immer wieder eine Situation kommen: Ich habe jetzt eine Chance und die möchte ich unbedingt wahrnehmen, und dann gehört es auch zu unserem Geschäft dazu, dass man sich einigt."

Wie viel müssen Sie denn einnehmen?

"Wir müssen erstmal gar nichts einnehmen, weil sonst hätten wir nicht viele Spieler erstmal verpflichtet, bevor wir einen Abgang hatten. Aber natürlich haben wir eine Position eingestellt, damit wir auch ein ordentliches Ergebnis hinbekommen, und das werden wir am Ende sehen, wie viel wir da erreichen."