VfB Stuttgart im Abstiegskampf: Bitte nicht schon wieder!

Der VfB spielte in der vergangenen Saison teilweise mitreißenden Fußball. Nie wieder Abstieg kam da als Botschaft an. Von wegen! Die Einschätzung von SWR-Sportreporter Detlev Lindner.

Ich habe den VfB Stuttgart in meiner Radio-Reportage 2007 zum Meister gebrüllt und habe den Club zweimal, 2016 und 2019, in die zweite Liga verabschiedet. Oft bin ich gefragt worden. "Wie geht's denn weiter mit dem VfB?" Ich habe immer nach Antworten gesucht und lag meistens.......... daneben. So auch in dieser Saison. Nach der Verletzungs-Rückkehr der Offensivmänner Sasa Kalajdzic und Silas Katompa Mvumpa behauptete ich voller Inbrunst: "Nein, die steigen nicht ab." Pustekuchen! Mittlerweile frage ich mich selbst: "Steigt der VfB direkt ab, was bei dem Restprogramm Wolfsburg, Bayern und Köln wahrscheinlich ist, oder gibt's die Abstiegswiederholung von 2019. Da landete Stuttgart auf Relegationsrang 16 und versemmelte es dann gegen den Zweitliga-Dritten Union Berlin.

Eingelullt nach unten

Unaufgeregt ist der VfB in die Aufregung gestürzt. Bis zu der 0:2 Niederlage bei der Hertha war Trainer Pellegrino Matarazzo zumindest nach außen hin die Ruhe selbst. "Gute Stimmung, tolles Team, Klasse-Trainingsleistungen." So in etwa kamen seine Botschaften vor jedem Spieltag bei mir an. Ich gebe zu, auch ich habe mich in den beruhigenden meditativen Einlull-Zustand begeben. Aufgewacht bin ich als Matarazzo nach der Niederlage in Berlin sagte: "Mir ist es nicht wichtig, wie gut wir trainieren und wie laut die Jungs auch schreien vorm Spiel. Es zählt nur das was auf dem Platz stattfindet." Rummms! Ein sichtlich aufgebrachter Trainer prangerte zudem mangelnde Präzision und Abstimmung an. Der Mann, der immer beruhigte, wurde plötzlich unruhig. Und ich bin wieder mal ratlos.

Zu spät wach geworden

Mittlerweile frage ich mich, ob es für diese junge Mannschaft nicht doch besser gewesen wäre, irgendwann in der Saison einen wild gestikulierenden Coach à la Christian Streich oder einen 'Tiger' wie Steffen Baumgart an die Seitenlinie gestellt zu bekommen. Ganz sicher bin ich mir aber, dass die Abgabe des einstigen Kapitäns Gonzalo Castro vor dieser Spielzeit ein folgenschwerer Fehler war. "Dem VfB fehlen Führungsspieler", sagte schon der einstige VfB-Stürmer Kevin Kuranyi in der Fernsehsendung SWR Sport. Und wie wichtig Wirbelwind Nicolas Gonzales in der Offensive war, ist auch klar geworden.

Vorhersage

Anders als beim Wetter ist beim Fußball keine technisch unterstützte Vorhersage möglich. Klar, es gibt Daten und Analysen, mehr nicht. Ich habe aus der Vergangenheit gelernt und schaue nicht mehr in die Zukunft. Aber selbst die Gegenwart sagt mir: Es sieht wieder einmal richtig schlecht aus um den VfB Stuttgart.