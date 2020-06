per Mail teilen

Im Jahr 2001 streifte Mario Gomez in der Jugend das erste Mal das Trikot des VfB Stuttgart über. Am Sonntag nimmt der Torjäger Abschied von dem Klub, den er prägte - und der ihn prägte.

Der VfB Stuttgart will Ex-Nationalstürmer Gomez trotz Geisterkulisse einen würdigen Abschied bereiten. In bislang 229 Spielen für die Schwaben hat Gomez 109 Treffer erzielt - eine ganz starke Quote.

Gomez selbst und der ganze Klub hoffen nun darauf, dass am Sonntag noch mindestens Nummer 110 dazu kommt. Es wäre der krönende Abschluss einer Saison, die mit vielen Aufs und Abs mit dem quasi-sicheren Aufstieg ein perfektes Ende bereithielt. Nur gefeiert wird diesmal in jedem Fall anders als bei der Meisterfeier 2007:

Dauer 0:27 min Gomez beim Autokorso 2007 Gomez beim Autokorso 2007

VfB plant den Abschied

Beim VfB laufen derweil die Planungen, wie die Verabschiedung des langjährigen Nationalspielers, der 2007 mit dem Klub die Meisterschaft geholt hatte, aussehen kann.

"Wir müssen gucken, wie wir das in dem gesamten Corona-Konstrukt hinbekommen", hatte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat bereits Anfang der Woche gesagt. "Das ist natürlich schade, dass unser Spieler mit einer solchen Karriere nicht vor Zuschauern gehen kann."

Dauer 0:46 min VfB: Mario Gomez soll gebührend verabschiedet werden VfB: Mario Gomez soll gebührend verabschiedet werden

Nach dem Spiel gegen Darmstadt ist Schluss

Der 34-jährige Gomez wird den Zweitligisten nach dem letzten Saisonspiel am nächsten Sonntag gegen den SV Darmstadt 98 verlassen. "Das werden wir jetzt mal in Ruhe besprechen und versuchen, dass wir das in den Rahmenbedingungen hinbekommen, dass es das bestmögliche letzte Spiel für den Mario wird", sagte Mislintat. Zu den Rahmenbedingungen gehören auch bestimmte Rituale vor dem Spiel. Zumindest wenn man 2006 den 21-jährigen Mario Gomez gefragt hätte:

Dauer 2:11 min Gomez 2006 bei Sport im Dritten über seine Ticks Gomez 2006 bei Sport im Dritten über seine Ticks

Neben dem VfB spielte Gomez für Bayern München, den AC Florenz, den VfL Wolfsburg und Besiktas Istanbul. Bei all seinen Stationen gehörte er zu den besten Torschützen. Ob der Angreifer seine Laufbahn bei einem anderen Klub fortsetzt, steht noch nicht fest.

Mario Gomez: Vom VfB Stuttgart in die Fußballwelt