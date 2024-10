VfB Stuttgart II unterliegt Erzgebirge Aue

Der VfB Stuttgart II hat in der 3. Liga gegen Erzgebirge Aue verloren. Die Stuttgarter unterlagen knapp mit 0:1.

Die Zweitvertretung des VfB Stuttgart startete druckvoll. Schon nach einer Minute hätte der VfB II gegen überraschte Auer in Führung gehen können, doch Jarzinho Malanga scheiterte aus kurzer Distanz am Pfosten. Auch danach blieb die Partie schwungvoll. Beide Mannschaften spielten vehement auf den Führungstreffer, ohne jedoch zu großen Torchancen zu kommen. Das änderte sich in der 16. Minute. Nach einem Stuttgarter Freistoß von Nicolas Sessa konterte Aue blitzschnell und nutzte die erste echte eigene Chance direkt. Marcel Bär drückte eine Flanke von Marvin Stefaniak aus kurzer Distanz per sehenswertem Volley über die Linie. Die Führung für Erzgebirge Aue.

Der VfB Stuttgart blieb trotz Rückstand agil und drängte weiter nach vorne, kam trotz immer höherer Spielanteile aber nicht zu nennenswerten Toraktionen. Die beste Chance hatte Kastanaras, der allerdings an Aues Abwehrbeinen scheiterte (40. Minute). Aue hingegen verlagerte sich immer mehr auf Konter, spielte diese aber nicht konsequent zu Ende. So ging es mit 0:1 aus Sicht der Stuttgarter in die Pause.

Aue kommt überfallartig aus der Kabine

Auch der zweite Durchgang begann mit einem Überraschungsangriff - dieses Mal allerdings durch die Veilchen aus Aue. Nach einem Fehler im Stuttgarter Aufbauspiel kam Kilian Jakob aus rund 16 Metern zum Abschluss, die Parade von Stuttgart-Schlussmann Dennis Seimen landete direkt vor den Füßen von Mirnes Pepic, der aus knapp fünf Metern das Kunststück vollbrachte den Ball neben das Tor zu schießen (46.). Glück für die Stuttgarter.

Die Schwaben ließen sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und hätten im Anschluss selbst zum Ausgleich kommen können, doch Malanga nutze seine Chance nicht (51.). Auf der Gegenseite hätte Jakob die Aue-Führung ausbauen können (50.). In der Folge flachte das Spiel dann zunehmend ab. Aue verwaltete den knappen Vorsprung, der VfB hingegen kam kaum noch zu guten Gelegenheiten. Auch in den Schlussminuten wollte beiden Teams kein Zug mehr zum Tor gelingen. Vor allem den Stuttgartern fehlte zu oft die letzte Präzision. So endete die Partie mit 1:0 für Aue, die damit den ersten Sieg nach vier Niederlagen in Folge einfahren könnten.

Für die Stuttgarter geht es bereits am kommenden Freitag weiter. Dann treffen die Schwaben am 13. Spieltag auswärts auf den FC Viktoria Köln. Aue empfängt am Samstag zuhause den 1. FC Saarbrücken.