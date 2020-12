per Mail teilen

Mit Antonio Rüdiger und Timo Werner spielen in Zukunft zwei ehemalige Stuttgarter für den FC Chelsea. Rüdiger nutzte die "Schwaben-Connnection", um Werner auf die Insel zu lotsen.

Im Interview mit dem Vereinssender Chelsea TV verrät der Innenverteidiger, dass er am Wechsel des schnellen Stürmers beteiligt war: "Wir kennen uns schon lange und haben während des Lockdowns oft geredet. Als er mir sagte, dass er nach England wechseln will, habe ich getan, was ich tun musste", erzählt Rüdiger lächelnd.

"Ich kenne ihn, seit er 17 ist"

Gemeinsam mit Werner spielte er zwischen 2013 und 2015 für den VfB Stuttgart, ehe es ihn zur AS Rom zog. Nach Werners Debüt in der Nationalelf 2017 standen sie für Deutschland gemeinsam auf dem Platz. Nun schnüren beide die Schuhe für die Blues: "Ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten. Ich kenne ihn, seit er 17 ist." sagt der Nationalspieler über die Verbindung der zwei Ex-Stuttgarter.

Der damals 18-Jährige Werner sitzt 2014 gemeinsam mit Antonio Rüdiger auf der VfB-Bank. Nun spielen sie gemeinsam für den FC Chelsea. Imago Imago

Werners Entwicklung beeindruckt Rüdiger

Rüdiger ist begeistert, was aus dem 24-Jährigen geworden ist: "Seine Entwicklung in den letzten Jahren war einfach - Wow. Jahr für Jahr hat er mehr Tore geschossen."

Damit er in England weiter treffen kann, hofft Rüdiger, dass Werner sich schnell an die Premier League anpasst, die "anders" sei als andere Wettbewerbe. Er sieht den Stürmer für die Aufgabe aber gut gerüstet und vergleicht ihn wegen seiner Schnelligkeit und seiner Art, die Verteidiger anzulaufen, mit Jamie Vardy, der schon seit Jahren konstant für Leicester City trifft.