Transfer: Churlinov verlässt den VfB wohl nach England

Darko Churlinov wird den VfB Stuttgart wohl in Richtung EFL Championship verlassen. Laut SWR Informationen wird der Wechsel nach England konkret.

Vieles deutet darauf hin, dass Darko Churlinov den VfB Stuttgart noch an diesem Wochenende verlassen wird. Dafür spricht, dass der 22-Jährige für das Auswärtsspiel am Samstagnachmittag bei Werder Bremen schon nicht mehr im Kader des VfB Stuttgart gelistet ist. Verschiedene Medien berichten von einem Medizincheck des 22-Jährigen in Burnley. Das wollte der VfB Stuttgart auf Anfrage am Vormittag nicht offiziell bestätigen. Laut SWR Informationen wird der Wechsel jedoch immer konkreter.

Churlinov konnte sich beim VfB Stuttgart nicht durchsetzen

Der VfB Stuttgart hatte Churlinov im Januar 2020 für rund 300.000 Euro vom 1. FC Köln losgeeist; in den ersten anderthalb Jahren konnte sich der Offensivmann jedoch nicht bei den Schwaben durchsetzen. Mit damals 20 Einsätzen im Ligabetrieb, allesamt als Einwechselspieler war Bilanz aber mager aus Sicht des Nordmazedoniers. Vergangenen Sommer verlieh der VfB Stuttgart Churlinov daher zum Bundesliga-Absteiger Schalke 04. In Gelsenkirchen entwickelte er sich zum Leistungsträger, steuerte in 22 Spielen zwei Tore und sechs Vorlagen zum Schalker Aufstieg bei. Schalke hätte Churlinov auch gerne behalten, allerdings konnten sich die beiden Vereine nicht auf eine Ablösesumme verständigen.

Zurück beim VfB Stuttgart konnte Churlinov an die guten Leistungen anknüpfen, galt als ein Gewinner der Vorbereitung, überzeugte bei der Generalprobe gegen den FC Valencia mit einem Tor und zwei Vorlagen und erzielte im DFB-Pokal das entscheidende 1:0 bei Dynamo Dresden. Zum Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig saß der Flügelspieler zunächst trotzdem auf der Bank und wurde erst in der zweiten Halbzeit für Torjäger Sasa Kalajdzic eingewechselt.

Nun zeichnet sich ab, dass Churlinov den VfB Stuttgart entgültig verlassen wird. Für den Wechsel in die EFL Championship sind etwa fünf Millionen als Ablösesumme im Gespräch.