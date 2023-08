VfB Stuttgart senkt Promille-Grenze im Stadion

per Mail teilen

Der VfB Stuttgart will den Alkoholkonsum des Publikums bei seinen Heimspielen schärfer kontrollieren. Die Schwaben haben sich mit den Behörden unter anderem darauf verständigt, die festgeschriebene Promille-Grenze im Stadion von 1,4 auf 1,0 zu senken.

In der abgelaufenen Spielzeit sei es nach Angaben des Vereins zu "auffallend mehr Sanitäts- und Ordnungsdiensteinsätzen wegen alkoholisierter Besucherinnen und Besucher gekommen, die verunfallt waren oder aufgrund ihres Zustandes medizinisch versorgt werden mussten". Das teilte der VfB auf seiner Homepage mit. Die Entwicklung werde "mit Sorge gesehen", teilte der VfB weiter mit und kündigte an, die Alkoholkontrollen am Einlass sowie im Stadion zu verstärken. Besucherinnen und Besuchern, die über den zugelassenen Wert alkoholisiert sind, kann der Zutritt zum Stadion verweigert werden.



VfB hat Stadionordnung geändert

In der Stadionordnung heißt es zur Eingangskontrolle: "Besucher, insbesondere erkennbar alkoholisierte oder anderweitig verhaltensauffällige Besucher, können stichprobenweise einer Alkoholkontrolle unterzogen werden. In deren Folge kann ab einem Wert von 1,0 Promille der Zutritt verweigert oder ein temporäres Hausverbot ausgesprochen werden."

Verhaltensänderungen bei 1,0 Promille

Die Änderung steht im Einklang mit den Hinweisen der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (BzgA), dass es bei einem Alkoholgehalt im Blut von 1,0 Promille zu erheblichen Sprachstörungen komme und das Riskikobereitschaft und Aggressivität weiter steigen.