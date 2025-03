Auch Leipzig im Krisenmodus: VfB wittert im DFB-Pokal eine "Riesenchance"

Der VfB Stuttgart im Formtief, RB Leipzig fortan ohne Marco Rose: Im DFB-Pokal treffen zwei Teams im Krisenmodus aufeinander. Die Schwaben wollen mit aller Macht ins Finale.

Für einen kurzen Moment klang Sebastian Hoeneß tiefenentspannt. "Ich mache mir da keine Sorgen", sagte der Trainer von Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart: "Die Jungs werden eine gute Reaktion zeigen. Wir werden am Mittwoch ein Spiel machen, in dem wir zeigen, was uns dieses Spiel bedeutet."

VfB Stuttgart im DFB-Pokal gegen RB Leipzig

Diese Partie am kommenden Mittwoch (02.04.2025), über die Hoeneß da am vergangenen Wochenende sprach und die schon vor dem Anpfiff eine hohe Tragweite besitzt, wird jene im DFB-Pokal gegen RB Leipzig sein. Im Halbfinale vor eigenem Publikum spielt das Hoeneß-Team gegen die Sachsen auch um die erste Endspielteilnahme seit 2013.

"Wir haben eine Riesenchance", betonte der Stuttgarter Coach. Sein Wunsch: Kräfte bündeln, Ärmel hochkrempeln und den bevorstehenden Kick gegen Leipzig groß werden lassen.

Hoeneß: "Werden wir uns nicht nehmen lassen"

"Das werden wir uns auch nicht nehmen lassen", sagte Hoeneß, "trotz der Situation, die wir gerade haben und die in der Liga unbefriedigend ist." Denn, und das weiß der 42-Jährige am besten: Im Innersten der VfB-Seele ist nicht der nächste Mittwoch das Problem, sondern der zurückliegende Samstag.

Bei Eintracht Frankfurt kassierte der Vizemeister mit dem 0:1 die vierte Niederlage in den vergangenen sechs Ligaspielen, zudem flog Innenverteidiger Ameen Al-Dakhil mit einer Roten Karte vom Platz. Die Schwaben befinden sich in einem Formtief, in einer Ergebniskrise.

Schieflage bei RB Leipzig: Rose weg, Löw da

"In Bezug auf die Ergebnisse, die wir in den letzten Wochen erzielen, laufen wir natürlich unseren Ansprüchen hinterher", sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Selbst die Europa League droht der Tabellenelfte zumindest über die Liga zu verpassen, an eine erneute Qualifikation für die Champions League kann und will rund ums Neckarstadion derzeit niemand ernsthaft denken. Der Pokal-Wettbewerb als letzter Strohhalm? Der Sieger geht in der kommenden Saison in der Gruppenphase der Europa League an den Start.

Was den Stuttgartern in die Karten spielen könnte, ist die Schieflage bei RB Leipzig. Der Pokalsieger von 2022 und 2023 ist in der Liga ebenfalls aus dem Tritt gekommen und hat sich am Sonntag – einen Tag nach dem 0:1 in Mönchengladbach – von Trainer Marco Rose getrennt und Zsolt Löw als dessen Nachfolger präsentiert. Wie wirkt sich der Trainerwechsel auf das Pokalspiel in Stuttgart (ab 20:45 Uhr im sportschau.de-Livecenter) aus?

Hildebrand: "Für den VfB kein guter Zeitpunkt"

"Das ist für den VfB kein guter Zeitpunkt", befürchtet Ex-Torhüter Timo Hildebrand im Gespräch mit SWR Sport. "Aber ganz ehrlich: Es geht um Berlin. Da ist es egal, wer an der Seitenlinie steht – da muss der Platz brennen." Worte, die auffallend gut zur Ankündigung des tiefenentspannt klingenden Sebastian Hoeneß passen.