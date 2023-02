Kollektives Aufatmen: VfB Stuttgart sendet Lebenszeichen im Abstiegskampf

per Mail teilen

Nach dem 3:0 gegen den 1. FC Köln ist die Erleichterung beim VfB Stuttgart förmlich spürbar. Trainer Bruno Labbadia denkt aber schon an den nächsten Gegner.

Es geht noch: Der VfB Stuttgart besiegt den 1. FC Köln völlig verdient mit 3:0 (1:0) und feiert drei wichtige Punkte im Abstiegskampf der Bundesliga. Es war gleichzeitig der erste Erfolg unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia.

Der 57-Jährige zeigte sich nach dem Spiel im ARD-Interview erleichtert. "Die Freude für die Mannschaft" überwog beim VfB-Trainer. "Weil ich weiß, was der Sieg für die Mannschaft speziell bedeutet."

Der Erfolg ist für das Team auch eine Befreiung. "Ich weiß, dass wir noch so viel reden können. Wenn die Ergebnisse nicht da sind, wird immer alles kritisch gesehen. Aber es ist wichtig, bei sich zu bleiben", sagte Labbadia.

VfB mit sehenswerten Toren gegen Köln

Winterzugang Gil Dias (9. Minute) per sehenswertem Schlenzer mit seinem ersten Bundesliga-Tor und Borna Sosa (59.) mit einem direkt verwandelten Freistoß hatten den VfB auf die Siegerstraße gebracht. Joker Tanguy Coulibaly (74.) sicherte den ersten Stuttgarter Erfolg seit Anfang November.

"Wir haben uns endlich belohnt. Der Sieg war verdient", sagte Labbadia, der den Blick aber schon wieder nach vorne richtete. Der Sieg gegen Köln war nämlich nur der erste Schritt auf dem Weg aus dem Tabellenkeller. "Die Freude war schon da, aber ich bin jetzt schon wieder sehr, sehr ruhig. Es klingt jetzt blöd, aber ich denke schon wieder an Schalke."

Sosa: Sehr wichtiger Sieg für den VfB Stuttgart

So weit war VfB-Profi Sosa noch nicht. "Dieser Sieg ist sehr, sehr wichtig für uns." Schon zuletzt habe nicht viel gefehlt zu einem Sieg, sagte Sosa. Die Partie gegen Werder Bremen sei ein "50:50-Spiel" gewesen, dass die Gäste nach "zwei unglaublichen Toren" für sich entschieden. Nach der Führung in Freiburg kam der VfB nur durch zwei Elfmeter für den SC aus dem Tritt.

Im Tritt bleiben will der VfB nun also beim FC Schalke 04 (25. Februar um 18.30 Uhr). Mit jetzt 19 Punkten stehen die Stuttgarter vorübergehend auf Platz 14. Mit einem Sieg beim Schlusslicht könnte der VfB den nächsten Schritt gehen zum Ligaverbleib. Vielleicht hält die Freude bei Trainer Labbadia dann auch ein bisschen länger an.