Fabian Bredlow bleibt im VfB-Tor - Labbadia begründet Entscheidung

Fabian Bredlow hat seine Chance genutzt und soll auch im Bundesligaspiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln den Vorzug vor Stammtorhüter Florian Müller erhalten.

Trainer Bruno Labbadia begründete seine Entscheidung auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Durch für ihn glückliche Umstände ist er reingekommen und er hatte eine gute Trainingswoche", sagte Labbadia am Donnerstag.

Müller hatte am vergangenen Wochenende bei der Niederlage in Freiburg wegen Magenproblemen kurzfristig aussetzen müssen.

"Es war nicht meine Absicht", sagte Labbadia zum Torwartwechsel. "Aber Fabian Bredlow hat sich das erarbeitet."

Labbadia: Das sind keine Durchhalteparolen

Der VfB befindet sich weiter in einer prekären Lage. Magere zwei Zähler aus fünf Ligaspielen unter Labbadia und Platz 17 sorgen für steigende Unruhe. Dennoch: "Die Mannschaft tritt als Mannschaft auf. Das sind keine Durchhalteparolen. Wir geben alles, was wir haben, um in der Bundesliga zu bleiben", sagte Labbadia.

Doch letztendlich bemühte der erfahrene Coach doch die üblichen Durchhalteparolen: "Wir müssen einfach noch weniger Fehler machen, vor allem individuelle Fehler vermeiden und benötigen Erfolgserlebnisse. Helfen können wir uns nur selbst."

Sosa beim VfB fraglich

Fraglich für das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) ist Linksverteidiger Borna Sosa, der 25-Jährige wurde von einer stärkeren Erkältung zurückgeworfen. Tiago Tomás soll nach seiner Bauchmuskelverletzung langsam herangeführt werden.

Sicher fehlen wird weiterhin Serhou Guirassy aufgrund einer Adduktorenverletzung. Nikolas Nartey hat diese Blessur hingegen auskuriert.

VfB mit guten Erinnerungen an das Spiel gegen Köln

Der VfB geht nach der Last-Minute-Rettung gegen Köln am letzten Spieltag der Vorsaison mit guten Erinnerungen in das Duell. Allerdings sind die Schwaben auf den vorletzten Platz abgerutscht. "Wir sind frustriert, weil wir uns nicht belohnen", sagte Labbadia, der immer noch auf seinen ersten Sieg in der Liga mit dem VfB wartet. "Die Situation ist schwieriger geworden, uns fehlt die Selbstverständlichkeit. Aber es geht darum, immer wieder aufzustehen."