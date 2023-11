VfB gegen Dortmund mit Guirassy im Kader

per Mail teilen

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kann im Duell mit Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr) wieder auf Top-Stürmer Serhou Guirassy zurückgreifen.

Der 27 Jahre alte Angreifer absolvierte das Abschlusstraining am Freitag ohne erkennbare Probleme, nahm gegen den BVB jedoch vorerst auf der Bank Platz. Guirassy hatte in den ersten acht Saisonspielen stolze 14 Tore erzielt, ehe ihn eine Oberschenkelverletzung ausbremste.

Ohne Guirassy gab es zwei Niederlagen in drei Pflichtspielen, zuletzt verlor der VfB in der Bundesliga gegen Hoffenheim (2:3) und beim 1. FC Heidenheim mit 0:2.

Vergleich mit Harry Kane

Hoeneß bestätigte, dass der Stürmer der Mannschaft fehle. "Nimmt man bei Bayern Harry Kane raus, wird sich das über kurz oder lang auch bemerkbar machen", sagte der Coach, "trotzdem will ich es nicht auf ihn abwälzen, dass wir zwei von drei Spielen verloren haben".

Hoeneß: Zuletzt "nicht am Leistungslimit"

Durch die Niederlagen gegen Hoffenheim (2:3) und in Heidenheim (0:2) hat der VfB den Anschluss an Spitzenreiter Bayer Leverkusen verloren. Zuletzt sei seine Mannschaft dabei "grundsätzlich nicht an unser Leistungslimit gekommen", bemängelte Hoeneß.

Gegen den BVB rechnet der Trainer mit einem torreichen Spiel - ähnlich zu seinem VfB-Debüt im April, als sich die beiden Teams in einem turbulenten Duell 3:3 trennten. "Die Voraussetzungen sind nicht schlecht. Es sind zwei Mannschaften, die viel über die Offensive kommen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir Tore sehen werden."

Hoeneß erwarte dennoch "eine stabile Dortmunder Mannschaft, die versuchen wird, mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause zu gehen". Das gleiche wird sein Team auch anvisieren.