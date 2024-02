per Mail teilen

17 Tore hat Serhou Guirassy in dieser Saison bereits für den VfB Stuttgart erzielt. Nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup will er wieder für die Schwaben auf Torejagd gehen.

Er ist wieder da! Am Freitag hat Serhou Guirassy erstmals mit der Mannschaft des VfB Stuttgart trainiert. Es war keine intensive Einheit, Spieler und Betreuer waren mit seinem Zustand aber zufrieden. Mit Magen-Darm-Problemen ist der Stürmer nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup in Stuttgart angekommen, sein Einsatz am Sonntag (ab 15:30 Uhr im sportschau.de-Livecenter) gegen den FSV Mainz 05 ist daher noch fraglich.

Trainer Sebastian Hoeneß: "Wenn der Toptorjäger im Kreise der Mannschaft ist, bedeutet das schon sehr, sehr viel. Ich hoffe schon sehr, dass wir das hinbekommen."

Spiel in Leverkusen hat viel Energie und Kraft gekostet

Das Ausscheiden aus dem DFB-Pokal hat wehgetan. Die 2:3-Niederlage gegen die zur Zeit wohl beste Mannschaft Deutschlands, Bayer Leverkusen, war schmerzhaft - auch körperlich.

Torhüter Alexander Nübel verletzte sich bei einer seiner zahlreichen Paraden an der Schulter. 13-Tore-Mann Deniz Undav hat muskuläre Probleme. Beide sind angeschlagen und für das Mainz-Spiel ebenfalls fraglich.

VfB Stuttgart: Fehlt Undav, wäre Guirassy noch wichtiger

Falls Undav tatsächlich ausfallen sollte, wäre ein Einsatz von Guirassy umso wichtiger. Der VfB kann sich jetzt voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren, dennoch wäre es auch ein gewisses Risiko, den gebürtigen Franzosen spielen zu lassen.

"Wir haben noch viele Spiele. Seine sportliche Klasse, seine Persönlichkeit, seine Führungsfähigkeit sind wichtig für uns", sagte VfB-Coach Hoeneß: "Wir haben ihn immer lieber bei uns."