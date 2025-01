Nach kurioser Roter Karte: Entwarnung bei VfB-Kapitän Atakan Karazor

Im Testspiel gegen Ajax Amsterdam musste Atakan Karazor, der Kapitän des VfB Stuttgart, nach einem groben Foulspiel von Davy Klaassen verletzt vom Platz. Am Tag nach dem 2:2-Remis gaben die Schwaben Entwarnung.

"Mir geht es gut, alles okay“, wird Karazor auf der VfB-Homepage zitiert. "Als ich zur Bank gelaufen bin und meinen Fuß belastet habe, spürte ich recht schnell, dass soweit alles in Ordnung ist. Davy und ich haben uns auch schon wieder die Hand gegeben."

Davy Klaassen fliegt vom Platz, darf aber weitermachen

Der Ajax-Offensivspieler hatte in der 56. Minute des abwechslungsreichen Testspiels nach einem groben Foulspiel gegen Karazor die Rote Karte kassiert. Kurios: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hatte Schiedsrichter Christian Ballweg in Absprache mit dem gegnerischen Trainer darum gebeten, dass der Ex-Bremer Klaassen auf dem Platz bleibe und in Gleichzahl zu Ende gespielt werde. Bei einem Test gehe es mehr um Intensität als das Ergebnis, so der Coach. Es sei eine "gute Lösung" gewesen, der Unparteiische habe "Fingerspitzengefühl" bewiesen.

Auch Karazor blickte positiv auf das Testspiel zurück. "Wir sind sehr gut in die Partie gekommen, speziell mit der ersten Halbzeit können wir sehr zufrieden sein", so der Mittelfeldspieler. "Jetzt ist es wichtig, weiterhin intensiv zu trainieren und gleichzeitig die Frische hereinzubekommen, um in Augsburg auf den Punkt da zu sein." Dort geht es am nächsten Wochenende für den VfB Stuttgart in der Bundesliga weiter (12.01., 17:30 Uhr).