VfB Stuttgart: Der neue Geist von Bad Cannstatt

Seit vier Pflichtspielen ist der VfB Stuttgart ungeschlagen. Unter Trainer Sebastian Hoeneß hat sich die Mannschaft nicht nur taktisch verändert - das sehen auch die Fans des VfB so.

Die Regenschirme sind aufgespannt, es ist ungemütlich in Bad Cannstatt. Fans, Spieler und Beobachter sind am Dienstag bereits nach kurzer Zeit klatschnass. Die Fans des VfB Stuttgart aber sind trotzdem da - auf der Tribüne des Robert-Schlienz-Stadions und verfolgen die Vormittagseinheit des Teams.

Trotz strömenden Regens, ist die Stimmung beim öffentlichen Training gut, auch auf dem Platz beim Elfmeiterschießen. Serhou Guirassy traf unter Jubel dabei sehenswert per Heber in die Mitte.Nach zuletzt vier ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge, scheint es, als sei ein neuer Geist eingekehrt beim VfB. Das beobachten auch die Fans.

VfB-Fans sehen Veränderung

"Die Kampf- und Laufbereitschaft ist wieder zurückgekommen", sagt beispielsweise Anhänger Dennis Steimle. Bei Coach Sebastian Hoeneß habe er das Gefühl, dieser hätte die Mannschaft "wiedererweckt". "Das ist auch das, was wir dann sehen wollen, was auch letztlich zu den Punkten führt."

Genau das ist auch auf dem Trainingsplatz im Neckarpark spürbar. Herrschte nach der 0:1-Niederlage gegen Wolfsburg noch Frustration, sieht man jetzt eine gelöste Mannschaft - die dennoch gewillt ist, die Vorgaben des Trainers umzusetzen. Stichwort: Seriöse Lockerheit.

Handschrift von Hoeneß - neue Mentalität?

Der Cheftrainer selbst ist im Training immer auf Ballhöhe. Wo Vorgänger Bruno Labbadia oft am Rand stand und die Anweisungen seinem Co-Trainer Bernhard Trares überließ, ist Hoeneß immer mittendrin. Mal mit Anweisungen, mal als Beobachter in Schiedsrichter-Manier, mal im Zwiegespräch mit einzelnen Akteuren.

Für die Fans ist der 40-Jährige der Grund für den Aufschwung. "Ich glaube, dass er die Mannschaft absolut im Griff hat. Ich halte von ihm sehr viel", lobt Fan Rainer Schmitt. Hoeneß bringe wieder den nötigen "Drive" in die Mannschaft, er habe die "große Gabe, die Spieler zu motivieren".

Auch Maximilian Deibel erkennt in Hoeneß einen großen Faktor für den Umschwung beim VfB. Gleichzeitig findet der Sympathisant der Schwaben aber auch, dass sich die Mentalität innerhalb des Teams geändert hat. "Die ist natürlich jetzt viel besser, das sieht man in den vier Spielen, vor allem gegen Dortmund. Man hat nicht aufgegeben."

Führungsspieler wie Wataru Endo gehen voran

Teil dieses Umschwungs sind natürlich auch die Spieler. Akteure, die unter Labbadia kaum eine Rolle spielten, sind plötzlich wichtig Josha Vagnoman glänzte zuletzt als Torschütze gegen Bochum und Dortmund, Waldemar Anton verleiht der Abwehr auf seiner angestammten Innenverteidiger-Position wieder mehr Stabilität.

Vor allem aber sind die Mittelfeldmotoren zurück - Wataru Endo und Enzo Millot. Kapitän Endo, zuletzt mit einem Tor erfolgreich gegen Augsburg, lebt seine Rolle als Anführer der Mannschaft wieder voll aus. "Die Führungsspieler sind wieder da. Gerade unser Kapitän geht mit gutem Beispiel voran. Er zeigt, wie wichtig die Kampfbereitschaft ist, dass er nie aufgibt", meint Dennis Steimle.

Die Fans halten viel von Enzo Millot

Enzo Millot wiederum erfindet sich unter Hoeneß regelrecht neu. Fiel er im Training sonst eher durch betonte Lässigkeit auf, kurbelt der Franzose jetzt das Offensivspiel des Tabellensechzehnten an - und steht bei den eigenen Fans hoch im Kurs. "Er gibt dem Spiel nach vorne Impulse, insofern ist er eine Bereicherung", konstatiert Besucher Uwe Rodestock.

Auch VfB-Fan Angelika Brendle-Arndt ist von den Fähigkeiten Millots überzeugt. "Ich habe immer gesagt, dass er gut ist, das hat man auch bei der Amerika-Reise gesehen."

Pflichtsieg gegen Gladbach?

Im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr) will der VfB im Kampf um den Klassenerhalt benötigt der VfB Stuttgart weiter wichtige Punkte sammeln. Wenn es nach den Fans geht, ist ein Sieg gegen die schwächelnde Borussia fast schon ein Muss.

"Gladbach bekommt es auch in den letzten Wochen nicht richtig hin. Im Heimspiel kann man die Kulisse mitnehmen und spielerisch kann man die schlagen", sagt Louis Kärcher. "Gegen Gladbach muss man jetzt drei Punkte holen, das steht außer Frage", sagt Marco Heinrich. Und vielleicht bleibt der VfB ja auch im fünften Pflichtspiel unter Sebastian Hoeneß ungeschlagen - dann bleibt die Stimmung auch bei stömendem Regen in Bad Cannstatt gut.