VfB Stuttgart: Aufsichtsrätin Beck-Deharde legt Mandat nieder - VfB reagiert entschieden

Keine Sommerpause in den Gremien des VfB Stuttgart: Mit Beate Beck-Deharde tritt eine Aufsichtsrätin zurück und übt Kritik. VfB-Präsident Dietmar Allgaier weist diese zurück.

Ende Mai jubelte der VfB Stuttgart über den Titelgewinn im DFB-Pokal, knapp einen Monat später sorgt ein Gremien-Mitglied für neue Schlagzeilen. Mit Beate Beck-Deharde zieht sich ein Mitglied des Aufsichtsrates der AG mit sofortiger Wirkung zurück. Ihr Gesuch zur Niederlegung ihres Amtes hatte die Aufsichtsrätin den Gremien vorgelegt. Auf Anfrage von SWR Sport bestätigte der VfB Stuttgart bereits am Sonntagnachmittag den Vorgang.

Am frühen Sonntagabend kam dann die offizielle Bestätigung des Vereins. "Beate Beck-Deharde hat dem Aufsichtsrat, dem Präsidium und dem Vereinsbeirat am Sonntag mitgeteilt, dass sie ihr Mandat als Aufsichtsratsmitglied mit sofortiger Wirkung niederlegt", heißt es in der Mitteilung.

Deutliche Kritik von Beck-Deharde

Zuerst hatte der "kicker" über Beck-Dehardes geplanten Rücktritt berichtet und aus dem Schreiben der Unternehmerin zitiert. Darin soll sie fehlende Transparenz und eine aus ihrer Sicht nicht funktionierte Informations- und Diskussionskultur bemängelt haben.

Zudem sei bei ihr der "Eindruck entstanden, dass der Vorstand zunehmend versucht, den Aufsichtsrat zu beeinflussen und in eine von ihm gewollte Richtung zu lenken". Beck-Deharde hatte dem Aufsichtsrat des Bundesligisten seit September 2022 angehört.

VfB-Präsident Dietmar Allgaier weist Kritik von Beck-Deharde zurück

"Wir respektieren diese persönliche Entscheidung von Frau Beck-Deharde", sagt Dietmar Allgaier, Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des VfB, in der Vereinsmitteilung vom Sonntagabend. "Inhaltlich verwahren wir uns in aller Klarheit gegen die getroffenen, falschen Aussagen. Die 50+1-Regel ist und bleibt beim VfB Stuttgart vollumfänglich gewahrt. Getroffene Feststellungen sind substanz- und haltlos und greifen die Integrität der Gremien, Ämter und Personen an."