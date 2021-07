per Mail teilen

Mittelfeldspieler Orel Mangala hat sich erneut verletzt und wird dem VfB Stuttgart für mehrere Wochen fehlen. Sucht der VfB Stuttgart nun Ersatz?

Der VfB Stuttgart muss erneut für längere Zeit auf Mittelfeldspieler Orel Mangala verzichten. Der Belgier hat sich wieder eine Oberschenkelverletzung zugezogen, wie Sportdirektor Sven Mislintat am Rande des Testspiels gegen den SV Darmstadt 98 am Mittwoch mitteilte. "Es ist eine Muskelverletzung", sagte Mislintat. "Wir befinden uns in der Diagnostik und können noch nicht ganz genau einschätzen, wie lange es dauert. Sicherlich eher sechs bis acht Wochen als kürzer."

Für Mangala ist es bereits die dritte Zwangspause wegen einer Oberschenkelblessur in diesem Jahr. Mislintat sprach von einem «Rückschlag», nach externem Ersatz für den 23-Jährigen wolle er sich aber nicht umsehen.