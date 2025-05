Verlässt Enzo Millot den VfB Stuttgart im Sommer?

Rechtzeitig zum Saisonausklang und im DFB-Pokalfinale präsentierte sich Enzo Millot beim VfB Stuttgart in Topform. Geht der junge Franzose im Sommer den nächsten Schritt und verlässt die Schwaben?

Nach der sensationellen Vizemeisterschaft 2024 verließen mit Serhou Guirassy, Waldemar Anton und Hiroki Ito drei absolute Leistungsträger den VfB Stuttgart. In diesem Sommer könnte - trotz des DFB-Pokalsiegs am Wochenende - Mittelfeldspieler Enzo Millot den Schwaben von Bord gehen.

Millots Vertrag soll eine Ausstiegsklausel beinhalten

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der Franzose die VfB-Bosse bereits über seinen Wechselwunsch informiert haben. Millots Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2028, enthält aber eine Ausstiegsklausel. Sie soll zwischen 18 und 20 Millionen Euro liegen.

Millot war im Sommer 2021 von der AS Monaco zum VfB gewechselt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kam der technisch extrem versierte 22-Jährige bei den Stuttgartern immer besser in Fahrt. Im Pokalendspiel gegen Arminia Bielefeld (4:2) am Samstag (24.05.) erzielte er zwei Tore. Insgesamt gelangen ihm in der abgelaufenen Saison zwölf Pflichtspieltreffer und acht Vorlagen für den VfB.

Schon in den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Gerüchte um einen Abschied Millots aus Stuttgart gegeben. Ausländische Clubs wie Paris St. Germain, der FC Arsenal und auch Borussia Dortmund sollen den Olympia-Teilnehmer von 2024 auf dem Zettel haben.