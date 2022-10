Trainerfrage beim VfB Stuttgart: Macht es Wimmer wie Joachim Löw?

per Mail teilen

Ex-Bundestrainer Joachim Löw sah im Stadion das Spiel VfB Stuttgart gegen Augsburg. Der VfB-Sieg war ein weiterer Pluspunkt für Interimstrainer Michael Wimmer, der Chefcoach werden will. Vieles erinnert an die Löw-Inthronisierung 1996.



Es gibt viele Parallelen zwischen der aktuellen Situation um VfB-Interimscoach Michael Wimmer und der Lage im Sommer 1996. Damals übernahm Co-Trainer Joachim Löw das Ruder von Cheftrainer Rolf Fringer. Wir zeichnen die Entwicklungen vom Assistenz- zum (möglichen) Chefcoach nach:

In neuer Funktion beim VfB Stuttgart

11. Oktober 2022:

Michael Wimmer (42) wird vom VfB Stuttgart zum Interimscoach ernannt. Am Abend zuvor war Cheftrainer Pellegrino Matarazzo nach dem 9. Spieltag und einem schwachen Saisonstart von seinen Aufgaben entbunden worden. Der VfB steht auf Tabellenplatz 17 und ist noch ohne Saisonsieg. Der bisherige Co-Trainer Wimmer übernimmt die Mannschaft. Er soll dies aber nur kurzzeitig tun. "Es ist eine Option, dass er (Michael) das Team auch am Samstag gegen Bochum betreut, vielleicht auch in mehreren Spielen. Das ist aber nicht das Ziel", teilt VfB-Sportdirektor Sven Mislintat mit. Vier Tage später betreut Wimmer die Mannschaft im Kellerduell gegen Bochum und fährt mit einem 4:1 den ersten Saisonsieg ein.

Michael Wimmer im Training vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum. IMAGO Sportfoto Rudel

13. August 1996:

Weil VfB-Cheftrainer Rolf Fringer kurzfristig Schweizer Nationaltrainer wird, springt vier Tage vor Saisonbeginn dessen Assistent Joachim Löw ein. "Als Fringer ging, ist mir gesagt worden, dass ich die Mannschaft nur für das Saison-Auftaktspiel gegen Schalke vorbereiten soll." Das scheint dem 36-Jährigen hervorragend zu gelingen. Das Team rund um das "Magische Dreieck" mit Krassimir Balakov, Fredi Bobic und Giovane Elber fegt Schalke 04 mit 4:0 aus der Stuttgarter Arena. Der VfB ist erster Tabellenführer der neuen Saison.

Joachim Löw bei seinem ersten Spiel als VfB-Trainer (1996 gegen Schalke 04) IMAGO Sportfoto Baumann

Der zweite Streich

19. Oktober 2022:

Der Sieg gegen Bochum hat Appetit auf mehr gemacht. Wenige Tage später zieht der VfB Stuttgart im DFB-Pokal souverän in die 3. Runde ein. Beim deutlichen 6:0-Sieg gegen den schwachen Zweitligisten Arminia Bielefeld wirkt das Wimmer-Team beinahe wie berauscht. Sportdirektor Mislintat kündigt an, dass der Interimscoach auch beim Bundesliga-Spiel in Dortmund auf der Bank sitzen wird. Mislintat bezeichnet die Trainer-Situation als "schönes Luxusproblem". Es verschaffe dem Verein Zeit, die bestmögliche Lösung zu finden. Wimmer sei "ein Teil der Lösung". Neben ihm werden der Däne Jess Thorup (vereinslos) und Ex-Hoffenheim-Coach Alfred Schreuder (Ajax Amsterdam) als Kandidaten gehandelt.

Michael Wimmer und Sven Mislintat IMAGO IMAGO / Sportfoto Rudel

24. August 1996:

Auch das zweite Saisonspiel ist für Interimscoach Löw und seine Mannschaft ein Heimspiel. Gegen Werder Bremen präsentiert sich der VfB erneut aggressiv und zweikampfstark, und wieder treffen (wie schon gegen Schalke) Balakov und Bobic. Die Schwaben gewinnen mit 2:1. Löws Bilanz: Zwei Spiele, zwei Siege. Trotzdem ist VfB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder vom jungen Coach nicht überzeugt: "MV hatte mir gesagt, dass er einen neuen Trainer sucht", erinnert sich Löw. "Im Moment habe er keinen, aber dann wahrscheinlich nächste Woche." Löw, so die Auffassung des Vereins-Chefs, sei zu unerfahren und "zu nett".

Joachim Löw herzt Defensivspieler Zvonimir Soldo nach Sieg gegen Bremen (1996) IMAGO Sportfoto Baumann

Aller guten Dinge sind…

22. Oktober 2022:

Drittes Pflichtspiel für Michael Wimmer innerhalb einer Woche. Bei Borussia Dortmund ist seine junge Mannschaft allerdings völlig überfordert. Trotz der 0:5-Klatsche spricht Sportdirektor Mislintat dem Interimstrainer das Vertrauen aus. Wimmer soll bis mindestens bis zur Winterpause Coach bleiben. "Er macht es ausgezeichnet", sagt Mislintat. Wimmer sei einer von drei Kandidaten. Der 42-Jährige ist auf den Geschmack gekommen: "Es macht Spaß. Ich will Cheftrainer werden", gibt sich Wimmer selbstbewusst.

27. August 1996:

Auch im ersten Auswärtsspiel der Saison tritt die Löw-Truppe dominant ünd überlegen auf. Beim Hamburger SV spielt das "Magische Dreieck" die Magath-Mannschaft schwindelig. 2 x Bobic, Balakov und Hagner steuern die Tore zum souveränen 4:0-Erfolg bei. Die Löw-Bilanz: 3 Spiele, 3 Siege. VfB-Präsident Mayer-Vorfelder kommt in der Trainerfrage langsam ins Grübeln.

…und wieder ein Sieg

29. Oktober 2022:

Der VfB Stuttgart verabschiedet sich von den Abstiegsrängen. Durch einen Treffer von Waldemar Anton in der Nachspielzeit schlagen die Schwaben den FC Augsburg mit 2:1. Dieser emotional wichtige Sieg ist ein weiteres Argument für Michael Wimmer als Trainer. Der sonst so redselige Sportdirektor Mislintat ruft nach dem Spiel den wartenden Journalisten lediglich kurz und bündig zu: "Die Leistung spricht für sich. Schönen Abend." Pluspunkt Wimmer.

Michael Wimmer (li.) und Sven Mislintat picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

8. September 1996:

Wieder ein 4:0-Sieg. Schon der dritte in dieser noch jungen Saison. Der VfB Stuttgart besiegt den 1. FC Köln hochverdient durch Tore von Schneider, Soldo, Balakow und Elber. Die Löw-Bilanz wird allmählich beängstigend: 4 Spiele, 4 Siege, 12 Punkte und 14:1 Tore. "Jogi" Löw wird in den Medien gefeiert; der Druck auf Präsident Mayer-Vorfelder steigt.

Joachim Löw und VfB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder (1996) IMAGO Sportfoto Baumann

Der Ritterschlag

21. September 1996:

Nach dem 6. Spieltag grüßt der VfB Stuttgart unter dem "unerfahrenen" und "netten" Interimstrainer Löw von der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Nach einem 1:1 in Dortmund sowie einem 2:0-Erfolg beim Karlsruher SC steht der VfB (5 Siege, 1 Remis) vor den Bayern und dem BVB. Dann ist das unwürdige Hinhaltespiel endlich vorbei. Präsident Mayer-Vorfelder kann nicht anders, er macht Löw unmittelbar vor dem Heimspiel gegen Düsseldorf zum Cheftrainer. Dieser dankt es ihm mit Tabellenplatz vier zum Saisonende und mit dem Gewinn des DFB-Pokals (2:0 gegen Energie Cottbus).

31. Oktober 2022:

Die Zukunft von Michael Wimmer ist noch ungeklärt. Fest steht: Der Mann aus Niederbayern wird auch bei den folgenden Bundesliga-Spielen in Mönchengladbach (4.11.), gegen Hertha BSC (8.11.) und bei Bayer Leverkusen (12.11.) das Team aufstellen. Dann kommt die Winterpause. In dieser will die VfB-Führung um Vorstandsboss Alexander Wehrle und Sportdirektor Sven Mislintat entscheiden, wer langfristig auf der VfB-Trainerbank sitzen wird: Wimmer oder Mister X.

Es gibt Experten, die eine Rückkehr von Joachim Löw auf die VfB-Trainerbank nicht für ausgeschlossen halten. In einem "kicker"-Interview machte der ehemalige Bundestrainer kürzlich deutlich, dass er nach seinem DFB-Abschied 2021 nun für eine neue Aufgabe bereit sei. Er habe bisher nur noch keinen Job angenommen, weil er erst einmal als "Außenstehender" die Fußball-WM in Katar vor Ort besuchen möchte.

Erst nach der WM will Löw ins Trainergeschäft zurückkehren. Zeitlich würde dies mit den VfB-Planungen harmonieren.