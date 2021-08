Ein College-Duell der beiden gab es während ihrer Studienzeit in den USA schon mal. Jetzt treffen sie als Cheftrainer in der Bundesliga erstmals aufeinander. Ein Novum.

"Hello Jesse, how are you!"

Am 6. Spieltag der Saison 2018/19 hatte Jesse Marsch die Begegnung der etwas anderen Art. Als Co-Trainer von Ralf Rangnick war er mit Leipzig in Hoffenheim zu Gast. "Ein großer Mann kommt zu mir und sagt 'Hello Jesse, how are you'", erinnert sich Marsch noch heute grinsend. Der "große Mann" hatte einen perfekten US-amerikanischen Akzent und war Pellegrino Matarazzo. Seinerzeit Co-Trainer in Hoffenheim von Julian Nagelsmann. Damals begann der Austausch der beiden US-Boys. Als Marsch dann in Salzburg Cheftrainer war, startete Matarazzo in Stuttgart durch und stieg mit dem VfB in die Bundesliga auf. "Auch als Trainer ist er ein Vorbild für mich", sagt Marsch heute über Matarazzo und ergänzt: "Ausserdem ist sein Deutsch besser!".

"Vor ein paar Jahren unvorstellbar!"

Beide Geschichten fangen weit weg von der deutschen Fußball-Bundesliga an. In den USA, dort wo Jesse Marsch und Pellegrino Matarazzo geboren sind. In den USA spielten beide während ihres Studiums College-Soccer, Marsch an der Princeton University (New Jersey), Matarazzo an der Columbia University (New York). Aufeinandergetroffen sind sie damals nur einmal. Jetzt schreiben die beiden mit dem ersten Duell zweier US-amerikanischer Trainer in der Bundesliga Geschichte.

Der Stellenwert des US-"Soccers" bleibt im Vergleich weiter unter dem des deutschen Fußballs. Zu sehr dominieren in den USA Sportarten wie Football, Basketball oder Baseball. Lange Jahre waren die USA entsprechend als fußballerisches Entwicklungsland verschrien. "Es war vor ein paar Jahren unvorstellbar, dass zwei amerikanische Trainer in einer Top-Liga gegeneinander spielen können", bestätigt Marsch diesen Eindruck.

Matarazzo war gleich nach dem Studium im Jahr 2000 nach Deutschland gekommen, ohne Deutsch zu sprechen, aber hoch ambitioniert. Seine Spielerkarriere nach dem College verbrachte er ebenso in Deutschland, wie die Anfänge seiner Trainerkarriere. Marsch hingegen gehörte zu den ersten, die in der Major League of Soccer aktiv waren (1996-2010). Bevor er 2018 nach Leipzig, kam arbeitete er bereits als Trainer in den USA, unter anderem bei der RB Filiale in New York.

Leipzig gegen VfB: "Ein großer Moment für die US-Bürger"

Ob die beiden Trainer mit den jetzigen Schlagzeilen in den USA dem dortigen Fußball den nächsten Schub verleihen? "Ich hoffe, dass es in den USA ein großes Thema ist", sagt Marsch in Leipzig. Und Matarazzo lässt aus Stuttgart dazu wissen, dass es einige Interviewanfragen aus der Heimat gab. "Für die US-Bürger ist es ein großer Moment, der US-Fußball hat einen Schritt gemacht". Aber typisch Matarazzo, reden will er eigentlich lieber über das Spiel. Eins lässt er sich dann aber doch noch rauskitzeln. Dieses Treffen mit Marsch, damals 2018 in Hoffenheim. "Es überrascht mich, dass er sagt, dass ich einen perfekten amerikanischen Akzent hätte" sagt der VfB Coach mit einem verschmitzen Lächeln. " Meine Onkel und Tanten meckern immer, dass ich Englisch spreche wie ein Deutscher." Und dann kommt doch auch bei ihm mit der Erinnerung ein bisschen Zusatz-Vorfreude auf: "Ich freue mich auch, ihn wiederzusehen. Er ist ein angenehmer Mensch, sehr positiv." Zwei angenehme Typen und ein Stück Fußball-Geschichte. Die den Sport in den USA einen weiteren Schritt voran bringen kann.