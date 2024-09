Tor und Vorlage beim DFB: Deniz Undav lässt den Knoten platzen

Startelf-Debüt mit Tor und Torvorlage: Deniz Undav zeigte gegen die Niederlande eine überzeugende Leistung im DFB-Trikot. Platzt der Knoten jetzt auch in der Bundesliga beim VfB Stuttgart?

Das Nationaltrikot, in dem er erstmals für Deutschland traf, trug Deniz Undav stolz als Trophäe aus der Amsterdam-Arena. "Das kriegen meine Frau und meine Tochter als Andenken für mein erstes Länderspieltor", erzählte der 28-jährige Angreifer des VfB Stuttgart nach dem 2:2 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Nations-League-Spiel gegen die Niederlande.

Ein Startelf-Debüt mit einem Tor und einer Torvorlage - diese Ausbeute stellte Undav nach drei vorangegangenen Einsätzen als Einwechselspieler sehr zufrieden. "Ich bin richtig happy. Ich wollte unbedingt treffen. Ich habe es jetzt geschafft", sagte er strahlend.

Undavs "Gammel-Vorlage" führt zum 2:1

Bei seinem Tor zum 1:1 war er in der 38. Minute aus zehn Metern mit einer technisch nicht einfachen Direktabnahme erfolgreich. Die Zugabe war nur kurz darauf "eine Gammel-Vorlage", wie der Spaßvogel seine ungewollte Vorlage auf Joshua Kimmich zur 2:1-Pausenführung selbst nannte. "Ich wollte eigentlich aufs Tor schießen", gestand Schlitzohr Undav. Der Ball rutschte ab, landete aber im Lauf von Kapitän Joshua Kimmich, der den Ball ins Tor schob.

"Es war ein überragender Tag für mich", frohlockte Undav nach seinem 64-Minuten-Einsatz. Er war nach dem 5:0 gegen Ungarn zum Nations-League-Start als einziger Akteur neu ins Team gekommen, weil Torjäger Niclas Füllkrug wegen einer Achillessehnenreizung nicht spielen konnte.

Etwas ungeduldig hatte Undav auf seine Chance gewartet. Im Training hatte er sich aber aufgedrängt. Vom Kapitän gab es ein Lob, wie er die Chance nutzte, wobei er sich anfangs schwertat, in Aktion zu treten. "Die Spieler mag ich am liebsten, die einen Anspruch stellen und ihn auch untermauern, wenn sie gefragt sind. Das hat Deniz getan", sagte Kimmich.

Mammutwoche für den VfB Stuttgart

Mönchengladbach, Madrid, Dortmund - diese drei Gegner warten in den kommenden 10 Tagen auf den VfB Stuttgart. Dieser ist in der Bundesliga eher holprig in die Saison gestartet. Eine Niederlage gegen den SC Freiburg und ein Unentschieden gegen Mainz - nach zwei Spielen hat der VfB Stuttgart erst einen Punkt auf dem Konto. Und Deniz Undav ist in der neuen Bundesliga-Saison noch ohne Tor und Vorlage. Der VfB wird darauf hoffen, dass Undav sein frisch gewonnenes Selbstvertrauen aus der Nationalmannschaft mit nach Stuttgart, Gladbach und Madrid nimmt.