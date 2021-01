Beim VfB Stuttgart war Eigengewächs Sven Ulreich die unumstrittene Nummer 1. Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München 2015 saß der 32-Jährige die meiste Zeit auf der Bank. Das soll sich nach seinem Wechsel zum HSV ändern.

Sven Ulreich war lange eine der großen Identifikationsfiguren des VfB Stuttgart: In Schorndorf geboren, seit der Jugend beim VfB, 2008 der Sprung zu den Profis. Sieben Jahre lang hütete Ulreich das Tor der Stuttgarter, in 220 Spielen stand er zwischen den Pfosten. Der Wechsel des damals 27-Jährigen zum FC Bayern und damit auf die Bank hat 2015 viele überrascht, für die Münchnern kam Ulreich in den vergangenen fünf Jahren auf insgesamt wettbewerbsübergreifend nur 70 Spiele. Auf Dauer auch für seine Ansprüche zu wenig.

Ulreich will unbedingt wieder spielen

Von seinem Wechsel zum Hamburger SV in die 2. Bundesliga erhofft er sich bessere Aussichten auf Einsatzzeiten. "Auf dem Platz zu stehen, hat mir gefehlt. Das ist der Grund, warum ich gewechselt bin", sagte der mittlerweile 32 Jahre alte Torhüter "sport1.de". Der Wechsel vom Fußball-Rekordmeister in die 2. Liga sei für ihn "kein Rückschritt. Ich kann mich hier weiterentwickeln und will helfen, unsere Ziele zu erreichen." Bei den Münchnern kam der dreimalige U21-Nationalspieler, der 2019 auch von Bundestrainer Joachim Löw für die Nationalmannschaft nominiert worden war, nie an Manuel Neuer vorbei.

Bei Bayern neue Konkurrenz durch Nübel

An ein mögliches Comeback im Nationalteam denkt Ulreich derzeit nicht. "Ich habe die Nationalmannschaft derzeit nicht auf dem Schirm und möchte mich in Hamburg wieder reinarbeiten", sagte er. Seit dieser Saison hatte Ulreich bei den Münchnern zudem Konkurrenz durch den Ex-Schalker Alexander Nübel. "Ab diesem Zeitpunkt war mir bewusst, dass ich umsetzen will, was ich schon lange im Kopf hatte: Endlich wieder spielen zu wollen", sagte Ulreich über den Transfer des 24 Jahre alten Nübel. Dass er erst von dem Wechsel erfahren habe, als dieser auch öffentlich bekanntgegeben wurde, habe ihn enttäuscht: "Das hätte man anders lösen können." Ob Nübel perspektivisch Neuer ersetzen könne, "das mag ich nicht zu beurteilen", sagte Ulreich.

Beim Hamburger SV ist Sven Ulreich jetzt sehr wahrscheinlich die neue Nummer 1 und wird voraussichtlich schon am Samstag bei Greuther Fürth das Hamburger Tor hüten - und falls es mit dem Aufstieg klappt und auch der VfB Stuttgart die Klasse hält, könnte es kommende Saison zu einem Wiedersehen kommen. Nach langer Zeit wieder als Stammtorhüter.