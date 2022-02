Stuttgarter Triple-S gibt dem VfB neue Hoffnung im Abstiegskampf

Der VfB Stuttgart hat die Bundesliga-Pause für mehr Fitness und taktische Finessen genutzt. Das Trio Saša, Silas & Sosa gibt den Schwaben neue Hoffnung im Abstiegskampf.

Saša, Silas & Sosa sind die Hoffnungsträger des VfB Stuttgart. Das Problem: Bisher haben die drei Hoffnungsträger in der laufenden Saison noch keine Minute gemeinsam auf dem Platz gestanden. Gut für den VfB Stuttgart, dass das wuchtige Angriffstrio nun endlich wieder auf den Platz zurückkehren kann.

Noch immer ist Saša Kalajdžić der Problemfall des VfB Stuttgart. Erst war der Zwei-Meter-Stürmer die komplette Hinrunde verletzt. Seitdem ist der 16-Tore-Mann der vergangenen Saison auf der Suche nach seiner Topform. Bei ihm hat sich reichlich Frust angestaut. Frust, der teilweise in Ratlosigkeit mündete. Dennoch ist der Österreicher in den Augen von Sportdirektor Sven Mislintat weiterhin die unangefochtene Nummer eins im Schwaben-Sturm.

Die angestaute Wut will Kalajdžić in Tore umwandeln - am besten bereits am kommenden Samstag gegen Eintracht Frankfurt (ab 14:00 Uhr bei SWR1 Stadion und im Audiostream auf Sportschau.de)

Stuttgarts Stürmer liefern nicht

Mislintat hat Kalajdžić bereits einen neuen Sturmpartner an die Seite gestellt; Tiago Tomás von Sporting Lissabon soll helfen, den VfB Stuttgart in der Bundesliga zu halten. Mehr Offensiv-Power ist auch dringend nötig. Denn aktueller Top-Torjäger der Schwaben ist Konstantinos Mavropanos (vier Treffer) - ein Innenverteidiger. Den zweitbesten Torschützen - Marc Oliver Kempf (drei Treffer), ebenfalls Innenverteidiger - hat Mislintat an Hertha BSC verkauft. Der derzeit torgefährlichste Stürmer, Omar Marmoush, tritt am Donnerstag mit Ägypten im Halbfinale des Afrika Cups gegen Kamerun an und wird gegen Frankfurt nicht zur Verfügung stehen. Die übrigen Stürmer haben alle zusammen ein mageres Törchen erzielt. Stand jetzt: zu wenig für den Klassenerhalt.

Doch die Stürmer allein können es ohne entsprechenden Flanken-Support auch nicht richten. Doch diesbzüglich keimt langsam wieder Hoffnung beim VfB Stuttgart auf. Nach dem strammen Fitness-Programm in Marbella konnte Flügelflitzer Silas Katompa Mvumpa seinen Trainingsrückstand nach seinem Kreuzbandriss und seiner Corona-Virus-Infektion ein Stück weit aufholen. Mit ihm bekommt Matarazzo auf der rechten Angriffsseite wieder eine zusätzliche Option in die Hand.

Borna Sosa wieder im Training

Auf der anderen Seite ist Vorlagen-König Borna Sosa (drei Treffer aufgelegt) nach seiner Zahn-Operation wieder zurück im Training. Sosa hofft, dass er schon gegen Eintracht Frankfurt wieder eine Option ist. Das Trainingslager der abstiegsbedrohten Schwaben im spanischen Marbella hatte der Linksaußen, dem vier Weisheitszähne gezogen wurden, noch verpasst. Seit Dienstag steht er wieder auf dem Feld. "Ein bisschen brauche ich noch, um wieder komplett zu Kräften zu kommen", sagte der 24-Jährige in einer Mitteilung des Vereins. "Aber ich war auch nur eine Woche raus und werde schnell wieder fit sein."

Gegen Frankfurt steht der Tripple-S-Sturm des VfB Stuttgart erstmals wieder zur Verfügung. Darauf haben die Schwaben seit Wochen gewartet. Allerdings müssen die drei nun auch liefern. Sonst ist der "Geist von Marbella", den Vorstandschef Thomas Hitzlsperger vergangenes Wochenende im Interview mit SWR Sport beschworen hat, schnell wieder ausgehaucht.