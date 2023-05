VfB Stuttgart verpflichtet Serhou Guirassy

Der VfB Stuttgart hat die Kaufoption für Topstürmer Serhou Guirassy gezogen und den bisher nur ausgeliehen Franzosen fest verpflichtet.

Der VfB Stuttgart bereitet sich in diesen Tagen auf die beiden Relegationsspiele gegen den Hamburger SV vor. Eine Personalie könnte den Schwaben dabei zusätzlichen Auftrieb verleihen: Der VfB Stuttgart hat die Kaufoption für Serhou Guirassy gezogen und den bislang vom französischen Erstligisten Stade Rennes ausgeliehenen Angreifer fest verpflichtet. Mit der 27-jährige Torjäger (11 Treffer in 22 Spielen) erhält einen ligaunabhängigen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

"Ich bin froh, dass sich alle Seiten einigen konnten", sagte Guirassy. "Meine gesamte Konzentration gilt jetzt den beiden Relegationsspielen. Ich werde alles dafür geben, dass der VfB auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielt."

Guirassy kam als Ersatz des nach England gewechselten Sasa Kalajdzic an den Neckar und war in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga Stuttgarts bester Torschütze mit elf Treffern in 22 Spielen. Die Kaufoption soll Medienberichten zufolge bei neun Millionen Euro liegen.