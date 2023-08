Immer noch ein großes Fragezeichen bei VfB-Stürmer Serhou Guirassy

Seit Wochen ranken sich Wechselgerüchte um Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart. Am Freitag könnte nun endlich Klarheit herrschen, ob der Angreifer bleibt oder nicht.

Als Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz die Liste der Verletzten vortrug, schien diese kaum zu enden. Auch der Name Deniz Undav fiel. Der 27-Jährige Stürmer war vor wenigen Tagen aus England zu den Schwaben gekommen. Der Neuzugang zog sich im Training einen Aussenbandteilriss im Knie zu und wird wochenlang fehlen.

So weit, so schlecht. Undav galt auch als eine Art Ersatz für den wechselwilligen Serhou Guirassy. Wenn der Franzose gehen sollte, sieht es offensiv bei den Schwaben düster aus. Sein Vertrag läuft noch bis 2026.

Wenn es schlecht läuft, steht der VfB ohne Stürmer da

Es soll allerdings eine Ausstiegsklausel geben, die einem Interessierten Verein die Möglichkeit gibt, den 27-Jährigen zu verpflichten. Für 15 Millionen Euro ist die Rede. Diese Klausel soll aber am Freitag, 11. August um 24 Uhr ablaufen. Die Hoffnung auf einen Verbleib des Stürmers ist nach wie vor realistisch.

"Ich habe mit ihm schon ein paar längere Gespräche geführt", so Hoeneß. "Er macht einen ruhigen und gelassenen Eindruck. Er ist sehr engagiert." Und dennoch: Wenn es schlecht läuft, steht der VfB zum Bundesligastart ohne adäquaten Stürmer da.

Hoeneß kämpft um Guirassy

Natürlich würde Hoeneß den Franzosen gerne behalten. Hoeneß: "Serhou ist in Stuttgart sehr beliebt." Er habe ein gutes Standing in der Mannschaft. "Und wir spielen Fußball, der zu ihm passt. Wir sollten uns nicht kleiner machen als wir sind." Der Trainer sammelt fleißig Argumente, seinen Stürmer zu halten.

Am Freitag werden wohl alle Gewissheit haben. Serhou Guirassy weiß dann, wo er in den nächsten Jahren Fußball spielen wird und der VfB weiß, ob er auf dem Transfermarkt nochmal auf Stürmersuche gehen muss. Am Samstag trifft der VfB Stuttgart in der ersten Runde des DFB Pokals auf die TSG Balingen. Es geht wieder los - ob mit oder ohne Guirassy.