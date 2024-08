VfB Stuttgart leiht Angreifer El Bilal Touré von Atalanta Bergamo aus

Der VfB Stuttgart hat noch eine Verstärkung für den Sturm verpflichtet: Angreifer El Bilal Touré wechselt auf Leihbasis von Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo zu den Schwaben.

Die Leihe ist zunächst auf die Saison 2024/2025 beschränkt und soll laut Medienberichten zwischen zwei und drei Millionen Euro kosten. Eine Kaufoption im Anschluss an die Leihe soll laut Medienberichten bei rund 18 Millionen Euro liegen. Der VfB gab weder die Höhe der Leihgebühr, noch eine mögliche Kaufoption bekannt.

"El Bilal hat seine Qualitäten in Frankreich, Spanien und zuletzt bei Atalanta Bergamo in Italien unter Beweis gestellt. Er ist ein Spielertyp, den wir so bislang nicht bei uns haben und bringt mit seiner außergewöhnlichen Schnelligkeit ein sehr wichtiges Element in unser Offensivspiel mit ein. Wir freuen uns, dass er künftig das VfB-Trikot trägt und begrüßen ihn herzlich beim VfB", sagte der Vorstand Sport des VfB, Fabian Wohlgemuth, in einer Pressemitteilung, die der VfB am Freitagabend veröffentlichte.

Durchwachsene Bilanz in der vergangenen Saison

Vor der abgelaufenen Spielzeit hatte Bergamo 29,1 Millionen Euro für Touré an den spanischen Klub UD Almería überwiesen. Doch der in der Elfenbeinküste geborene malische Nationalstürmer zündete bei Atalanta nicht. Touré absolvierte lediglich 17 Pflichtspiele für den Europa-League-Sieger. Die Ausbeute des 1,85 Meter großen und 77 Kilogramm schweren Angreifers war mit drei Treffern und einem Assist überschaubar. Nun will der beidfüßige Touré, der auch auf den offensiven Außenbahnen spielen kann, seine Karriere in Stuttgart wieder in Schwung bringen.

"Ich bin glücklich, in der kommenden Saison das VfB-Trikot zu tragen. Der VfB ist ein großer Verein mit tollen Fans. Ich freue mich sehr auf die Bundesliga und natürlich auf die Champions League. Und ich freue mich sehr darauf, meine neuen Mannschaftskollegen kennenzulernen", sagte Touré in der Mittelung des VfB.

Drei Verpflichtungen für die VfB-Offensive

Die Schwaben haben nun drei Angreifer verpflichtet. Deniz Undav wurde nach seiner letztjährigen Leihe für eine Stuttgarter Rekordablöse von über 27 Millionen Euro fest verpflichtet, Ermedin Demirovic kam für eine Basisablöse von 21 Millionen Euro vom FC Augsburg. Touré komplettiert das Angriffstrio.