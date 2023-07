Wo bleiben die Neuen? Warum beim VfB Stuttgart Geduld gefragt ist

Die Fans des VfB Stuttgart müssen sich derzeit noch in Geduld üben, denn das Transferkarussell kommt bei den Schwaben noch nicht so richtig in Schwung. Woran liegt das - und wann ist mit Verstärkungen zu rechnen?

Der VfB Stuttgart hat bisher vier neue Spieler verpflichtet. Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt wechselt von Absteiger Hertha BSC an den Neckar. Zudem haben die Schwaben Matej Maglica verpflichtet. Der 24-Jährige kommt vom FC St. Gallen aus der Schweiz, der VfB machte von einer Rückkaufoption Gebrauch, die bei seinem Wechsel 2022 vereinbart worden war. Der Innenverteidiger wurde aber noch vor Trainingsstart an Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 verliehen.

Daneben hat der VfB zwei Talente verpflichtet, die eher erst perspektivisch etwas für den Bundesliga-Kader sind. Vom 1. FC Köln kommt Luan Simnica nach Stuttgart. Der 19-Jährige hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Zudem holten die Cannstatter Jovan Milosevic. Für das 17-jährige serbische Stürmertalent überwies der VfB rund 1,2 Millionen Euro an FK Vojvodina Novi Sad.

Die Ungeduld unter den Fans wächst

Angesichts des erwarteten Umbruchs und zwei sportlich mauen Jahren, in denen jeweils erst eine Last-Minute-Rettung glückte, sind das noch wenige Neuzugänge und bis auf Mittelstädt keine Sofort-Verstärkungen.

Viele Fans sind bereits ungeduldig und bringen ihr Unverständnis über die aus ihrer Sicht schleppende Transferperiode in den Kommentarspalten bei Social Media zum Ausdruck. So herrscht etwa auf der Schlüsselposition des Torwarts noch komplette Unsicherheit: Florian Müller ist zum SC Freiburg zurückgekehrt, Fabian Bredlow soll ins zweite Glied rücken, der erst 17-jährige Dennis Seimen soll behutsam aufgebaut und an das Profi-Niveau herangeführt werden. Wer wird der neue Stammkeeper - und wann ist er endlich da, fragen sich viele, die es mit dem VfB Stuttgart halten. Yann Sommer und Alexander Nübel, die zuletzt medial gehandelt wurden, sind alleine aufgrund ihrer Ansprüche und des Gehalts unwahrscheinlich. Es wird also noch ein wenig dauern.

Auch wenn es den Anhängern schwerfällt: Geduld ist gefragt. Und das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen verhält sich der komplette Transfermarkt noch vergleichsweise träge. Es gab zwar bereits "große Transfers", so etwa der Wechsel von Jude Bellingham von Borussia Dortmund zu Real Madrid oder der von Christopher Nkunku von RB Leipzig zum FC Chelsea, aber vielfach belauern sich die Klubs auch noch gegenseitig. Wann hier mehr Schwung reinkommt, hängt vor allem von der englischen Premier League ab, die das meiste Geld hat. Natürlich gibt es dort schon Transfers, aber es ist noch vergleichsweise ruhig.

Europaweit warten fast alle Erstligisten darauf, bis auf der Insel die Wechsel-Bemühungen richtig Fahrt aufnehmen. Insbesondere gegen Schluss der Transferperiode, die in diesem Jahr am 1. September endet, dürfte es turbulent werden. So hat Stuttgart letztes Jahr Top-Angreifer Serhou Guirassy erst am "Deadline-Day" verpflichtet.

Was passiert mit Sosa und Mavropanos?

Klar ist, dass den VfB Stuttgart Stammspieler verlassen werden. Borna Sosa und Konstantinos Mavropanos, die beide gern den nächsten Entwicklungsschritt gehen wollen, gelten als Kandidaten für englische Klubs. Für die beiden Profis wollen die Schwaben jeweils zwischen zehn und 20 Millionen Euro erlösen, was nicht leicht sein und sicher noch dauern wird.

Der VfB war in den letzten Jahren immer wieder auf hohe Einnahmen durch Spielerverkäufe angewiesen, weil Coronakrise und Stadionumbau tiefe Löcher gerissen haben. Leistungsträger verließen den Klub und spülten Geld in die klammen Kassen, etwa Gregor Kobel, Sasa Kalajdzic, Orel Mangala oder Darko Churlinov. Und so wird es auch dieses Mal wieder sein - wenn der Preis stimmt, dürfen Sosa und Mavropanos gehen.

VfB-Sportdirektor Wohlgemuth und der Blick nach England

Erst dann wird der VfB um Sportdirektor Fabian Wohlgemuth agieren und nicht nur beobachten können. "Es ist so, dass erst in ein paar Wochen der Transfermarkt in England richtig in Bewegung kommt", sagte der 44-Jährige.

Porsche-Einstieg verbessert Verhandlungsposition

Dank des angekündigten Einstiegs von Porsche hat sich die Verhandlungsposition des VfB Stuttgart indes signifikant gebessert. Der Verein kann jetzt auf adäquate Angebote warten und muss nicht auf jede Offerte eingehen.

VfB-Boss Wehrle: „Werden keine riesige Summen in neue Spieler investieren“

Trotzdem sollten die Fans ihre Erwartungen nicht zu hoch ansetzen. "Es braucht keiner zu denken, dass wir diesen Sommer losziehen und riesige Summen in neue Spieler investieren. Es werden auch weiterhin Spieler den Klub verlassen wollen, um womöglich den nächsten Schritt zu machen. Und wenn das Angebot für alle Seiten passt, wird das auch so sein", hatte VfB-Boss Alexander Wehrle bereits bei der Verkündung des Porsche-Deals gesagt.

Und weiter: "Perspektivisch wollen wir auf dem Transfermarkt wieder anders agieren, aber vorrangig geht es jetzt um Stabilität." Sprich: Der Klub will in Infrastruktur investieren, Altlasten abbauen und die Handlungsfähigkeit für die Zukunft stärken.

In der Gegenwart sind die finanziellen Mittel des VfB Stuttgart aber weiterhin begrenzt. Deshalb heißt es vorerst - auch wenn es schwerfällt - auf die Dynamik des Transfermarkts zu warten.