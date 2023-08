Angelo Stiller wechselt von der TSG Hoffenheim zum VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart verpflichtet Angelo Stiller von der TSG Hoffenheim. Der 22-Jährige kennt den VfB-Trainer Sebastian Hoeneß aus früheren Zeiten bestens.

Stillers Vertrag bei der TSG lief eigentlich noch bis zum 30. Juni 2025. Allerdings zeichnete sich in den vergangenen Tagen bereits ein Wechsel zum VfB Stuttgart ab. Jetzt bestätigten die Kraichgauer den Ab- und die Schwaben den Zugang. Stiller erhält bei den Stuttgartern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Der VfB verpflichtet @angelostiller13❗️ Der 22-jährige Mittelfeldspieler hat einen Vertrag bis 30. Juni 2027 unterschrieben und erhält die Rückennummer 6. ⚪️🔴Herzlich willkommen, Angelo!#VfB | #Stiller | Zur Meldung ▶️ https://t.co/5T1lDVGzn4 pic.twitter.com/5eT5nrR2o8

VfB-Trainer Hoeneß und Stiller kennen sich gut

Nach dem Wechsel von Ex-Kapitän Wataru Endo zum FC Liverpool waren die Stuttgarter auf der Suche nach Unterstützung im Mittelfeld. Angelo Stiller könnte sich beim VfB zu einem Führungsspieler entwickeln - zumal er den VfB-Coach Sebastian Hoeneß bestens kennt. Sowohl in der A-Jugend von Bayern München, der zweiten Mannschaft der Münchener als auch bei der TSG Hoffenheim spielte Stiller unter Hoeneß. Während seiner Zeit bei der TSG unter Coach Hoeneß feierte Stiller auch sein Bundesligadebüt und wurde schnell Stammspieler.

"Er ist in der Lage, schnell zu adaptieren, hat in den ersten Einheiten noch ein bisschen gebraucht, sich dann aber recht schnell an das Tempo gewöhnt", sagte Hoeneß damals über den U21-Nationalspieler. Er sei "klar in der Birne, sehr fleißig und professionell". Gelernt hat er diese Professionalität wohl bei den Bayern, wo er fast die komplette Jugend durchlief. Seine fußballerischen Wurzeln hat Angelo Stiller beim Stadtteilclub TSV Milbertshofen.

Wohlgemuth: Stiller mit 22 schon "ein etablierter Bundesligaspieler"

"Wir sind froh, dass wir mit Angelo Stiller einen so hoch veranlagten Spieler für unser zentrales Mittelfeld verpflichten konnten", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth über den 22-Jährigen. "Mit seiner Verpflichtung setzen wir einen wichtigen Schritt, um auf die Transfers der vergangenen Tage zu reagieren."