per Mail teilen

Der VfB Stuttgart steckt mitten im Abstiegskampf der Bundesliga. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth spricht mit SWR Sport darüber, ob noch neue Spieler kommen sollen.

Am 31. Januar um 18 Uhr schließt das Transferfenster in der Bundesliga. Bis dahin hat der VfB Stuttgart noch Zeit, sich um Verstärkungen des dezimierten Kaders zu bemühen. "Wir interessieren uns natürlich für andere Spieler. Aber da gibt es nichts Konkretes zu vermelden", sagte Wohlgemuth einen Tag nach der 1:2-Niederlage in Leipzig.

Ein Kandidat beim VfB ist Genki Haraguchi von Union Berlin. "Das ist ein interessanter Spieler", so Wohlgemuth. Der Japaner stand zuletzt zwei Mal in der Startelf der Berliner. "Ob das finanziell möglich ist, werden letztlich die letzten Tage der Transferperiode zeigen."

VfB: Wohlgemuth will Haraguchi-Transfer prüfen

Wohlgemuth und sein Team haben in den vergangenen Wochen mehrere Optionen auf Neuzugänge geprüft - ohne Erfolg. "Bis jetzt war es so, dass bei den Spielern, die uns interessiert haben, der finanzielle Rahmen gesprengt wurde", sagte der 43-Jährige. Deshalb gelte es jetzt auch bei Haraguchi, genau zu prüfen, was möglich und sinnvoll sei.

Die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" berichtet, dass Offensivspieler Luca Waldschmidt vom VfL Wolfsburg ein Kandidat beim VfB sei. Bei der Suche nach einem neuen Spieler auf der Sechserposition war der VfB mit seiner Anfrage zu Josuha Guliavogui beim VfL zuletzt gescheitert. Ein Transfer von Waldschmidt fiele sicher auch nicht in die Kategorie "Schnäppchen".

VfB Stuttgart muss auf Leistungsträger verzichten

Dabei käme Trainer Bruno Labbadia frisches Personal im Abstiegskampf gelegen. Zumal der VfB aktuell auf einige Leistungsträger verzichten muss.

Bei der Partie In Leipzig fehlten die verletzten Borna Sosa (Adduktorenprobleme) und Dan-Axel Zagadou (Bänderriss im Sprunggelenk), Silas (Einblutung im Schienbein), Konstantinos Mavropanos (Kopfverletzung) und Tiago Tomas (Einriss der Bauchmuskulatur).