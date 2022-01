per Mail teilen

Verstärkung für die Offensive: Der VfB Stuttgart leiht den portugiesischen U21-Nationalspieler Tiago Tomás von Sporting Lissabon aus.

Der 19-jährige Stürmer wird für 18 Monate von den Schwaben ausgeliehen. Anschließend besitzt der VfB eine Kaufoption.

Tomás gilt als hoffnungsvolles Talent, hat in dieser Saison in 22 Pflichtspielen drei Mal getroffen.

VfB-Sportdirektor Mislintat freut sich auf Tiago

Wir beobachten die Entwicklung von Tiago schon über einen längeren Zeitraum. Er bringt viele Eigenschaften mit, die unser Spiel im Offensivbereich variabler machen", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. "Wir sind sehr froh, dass er sich für den VfB entschieden hat und begrüßen ihn herzlich in Stuttgart."

Tiago Tomás ist derweil voller Tatendrang. "Ich freue mich sehr, hier zu sein. Der VfB ist ein Klub mit einer großen Geschichte – einer der größten Vereine in Deutschland. Die Bundesliga ist eine sehr anspruchsvolle Liga und ich versuche mein Bestes zu geben, um meiner neuen Mannschaft zu helfen", sagte der Angreifer.

VfB in der Bundesliga offensiv zu harmlos

Der VfB hatte in der Bundesliga vor allem in der Offensive Schwächen offenbart. Zuletzt waren die Schwaben fünf Mal in Serie sieg- und torlos geblieben. Auch der Transfer von Tiago Tomás soll den VfB-Angriff nun wieder gefährlicher machen.