Trainingsstart: Der VfB Stuttgart in den Startlöchern

Am Donnerstag ist es schon wieder vorbei mit dem Weihnachtsurlaub. Der VfB Stuttgart beginnt mit dem Training für die Bundesliga-Rückrunde.

Es geht wieder los. Am Donnerstag um 15 Uhr versammelt Pellegrino Matarazzo seine Profis wieder um sich. Ende des Weihnachtsurlaubs. Mit dem ersten Mannschaftstraining auf Übungsplatz 3 des VfB-Geländes startet der Stuttgarter Coach mit seinem Team in die Rückrundenvorbereitung.

Individuelle Trainingspläne im Urlaub

Lange durften die Stuttgarter Spieler in den verschneiten Bergen oder in den warmen südlichen Gefilden nicht die müden Beine ausstrecken. Denn der VfB beginnt wie alle Teams aus der unteren Tabellenhälfte schon früh wieder mit den Übungseinheiten. Gerade einmal zehn Tage liegen zwischen dem letzten Spiel, dem ärgerlichen 0:1 in Köln, und dem Aufgalopp fürs neue Jahr.

Und auch im Urlaub selbst waren die Fußballer mit individuellen Trainingsplänen ausgestattet. Nur Essen und Ausruhen war also nicht. Zumal es nach der sportlich unbefriedigenden Vorrunde und Tabellenplatz 16 auch einiges zu tun gibt.

Corona-Testungen vor dem ersten Training

Der erste Trainingstag in Stuttgart beginnt in jedem Fall erst einmal mit umfassenden Corona-Testungen, schließlich kommen die VfB-Jungs aus vielen verschiedenen Ländern zurück nach Stuttgart. Jedes Risiko soll vermieden werden.

Danach beginnt die Arbeit "mit der ganz normalen Spielvorbereitung für die Partie gegen Fürth", so Trainer Matarazzo. Der Rückrunden-Auftakt steht am 8. Januar (15:30 Uhr) beim abgeschlagenen Neuling Greuther Fürth im Fränkischen an. Von der Papierform her eine gute Gelegenheit für den VfB, erfolgreich zu starten? Sollte man meinen, nach dem furiosen 5:1 der Stuttgarter im ersten Saisonspiel gegen den Aufsteiger. Aber aufgepasst: Greuther Fürth hat sich in den beiden letzten Heimspielen stabilisiert, beim 1:0 gegen Union Berlin und dem 0:0 gegen Augsburg vier Punkte geholt und kein Gegentor kassiert.

Sasa Kalajdzic vor dem Comeback

Große Hoffnung macht beim VfB in jedem Fall die personelle Situation. Der schmerzlich vermisste Torjäger Sasa Kalajdzic arbeitet nach seiner Schulter-OP fleißig an seinem Bundesliga-Comeback und wird auch am Donnerstag beim Training am Start sein. Der Österreicher verbrachte die Tage über Weihnachten zum Kräfte sammeln im sommerlichen Dubai und soll in der Rückrunde endlich wieder durchstarten. Auch die ebenfalls lange verletzten Silas und Chris Führich können sich bis zum Fürth-Spiel weiter stabilisieren.

Matarazzo will den VfB-Kader verschlanken

Bereits vor Weihnachten hatte Trainer Pellegrino Matarazzo angekündigt, dass er den breiten Kader gerne ausdünnen möchte und es den einen oder anderen Abgang gegen könnte.

In der "nicht normalen Hinrunde", so der Coach, habe die große Auswahl an Spielern wegen der vielen Verletzten und Corona-Ausfälle geholfen, in der Rückrunde erwartet er normalere personelle Verhältnisse: "Ein schmalerer Kader hilft der mannschaftlichen Geschlossenheit", ist Matarazzo überzeugt, "auch was den Fokus auf einzelne Spieler angeht". Es gehe um eine "gesunde Kaderstruktur zwischen Leistungsspielern, Strukturspielern und Entwicklungsspielern".

Ins Detail wollte Pellegrino Matarazzo nicht gehen. Anfang Januar öffnet das Winter-Transferfenster, dann wird man beim VfB Stuttgart mehr wissen.