VfB-Coach Sebastian Hoeneß: "Es geht wieder bei Null los"

Am Donnerstagnachmittag startete der VfB Stuttgart in die Vorbereitung zur neuen Bundesliga-Saison. Mit dabei waren auch die beiden Neuzugänge Mittelstädt und Milosevic.

Die Zuschauerränge auf Trainingsplatz eins an der Stuttgarter Mercedesstraße waren prall gefüllt. Als der VfB am Donnerstagnachmittag mit dem ersten Training in die neue Bundesliga-Saison startete, wurde das Team um Trainer Sebastian Hoeneß von rund 1.000 Fans mit herzlichem Applaus empfangen. Ein erster, gutgemeinter Ansporn von außen nach der erfolgreichen Relegation: "Im besten Fall wollen wor die guten Sachen aus der vergangenen Saison mitnehmen. Aber es ist eine neue Saison. Es geht wieder bei Null los", so die ersten Worte von VfB-Chefcoach und Abstiegsverhinderer Hoeneß im Gespräch mit SWR Sport, "wir müssen uns vieles erarbeiten, aber das haben wir vor".

26 Spieler beim Auftakt, darunter zwei Neuzugänge

Rote Leibchen, schwarze Hosen, schwarze Stutzen: Bei Sonnenschein und knapp 30 Grad Hitze tummelten sich zum Auftakt 26 Spieler auf dem sattgrünen Rasen, darunter auch die beiden bisherigen Neuzugänge Maximilian Mittelstädt (26 Jahre / von Hertha BSC) und das serbische Mittelstürmer-Talent Jovan Milosevic (17 Jahre / Vojvodina Novi Sad). Auch im Trainerteam gab ein "Neuer" seinen Einstand auf dem Übungsplatz: Ex-Nationalspieler Malik Fathi (39), ein weiterer Assistenztrainer für Sebastian Hoeneß und alter Bekannter aus Berliner Zeiten, stand zum ersten Mal mit auf dem Rasen.

Verlängerten Urlaub genießen dagegen noch ein halbes Dutzend Nationalspieler: Die beiden Japaner Wataru Endo und Hiroki Ito, Serhou Guirassy (Guinea), Borna Sosa (Kroatien), Kostas Mavropanos (Griechenland) und Josha Vagnoman (U21-EM für Deutschland) waren zuletzt noch mit ihren Nationalmannschaften unterwegs und dürfen noch ein paar Tage pausieren und sich erholen.

VfB-Führungs-Trio unter den Zuschauern

Unter den Zuschauern am Rande tummelte sich auch die sportliche Führung des VfB: Vorstandsboss Alexander Wehrle, Sportdirektor Fabian Wohlgemuth und Lizenzspieler-Leiter Christian Gentner ließen sich die ersten Ballkontakte der neuen Saison nicht entgehen. Für das Trio gibt es in den nächsten Wochen auf dem Transfermarkt noch allerhand Arbeit. Einerseits muss der aktuelle Kader ausgedünnt werden, andererseits sind die Schwaben auf der Suche nach passenden und vor allem bezahlbaren Verstärkungen, um nach den beiden letzten Zitterjahren endlich wieder eine sorgenfreie Saison zu erleben. Wann kommen die nächsten Neuen? "Das wird die Zeit zeigen, aber ich gehe davon aus, dass da noch etwas passiert", hofft Trainer Hoeneß, "der Markt geht gerade erst richtig los".

Freiburgs Jeong in der Warteschleife

Insbesondere auf der Torhüter-Position, nach dem Florian Müller Stuttgart Richtung Freiburg verließ, haben die Stuttgarter Nachholbedarf. Aus dem Breisgau wiederum soll der südkoreanische SC-Offensivspieler Woo-Yeong Jeong (23) zum VfB kommen. Noch aber haben die beiden Baden-Württemberg-Rivalen in dieser Personalie nicht zusammengefunden. Das liebe Geld.

Sebastian Hoeneß: "Wollen ein gutes Bild abgeben"

Während bei einigen anderen Klubs, wie am Mittwoch beispielsweise beim 1.FC Heidenheim, zum Auftakt zunächst diverse Leistungstests auf dem Programm standen, startete Sebastian Hoeneß in der ersten Einheit nach einem lockeren Dehn- und Aufwärmprogramm gleich mit dem ersten Balltraining. Passübungen, Spiele auf engstem Raum, die ersten knapp 70 Minuten forderten gleich Körper und Geist. So soll es sein, meint der Trainer: "Alles ist wichtig, man muss sich viel erarbeiten in den nächsten Wochen", blickt Sebastian Hoeneß schonmal voraus, "wir müssen physisch, technisch und taktisch arbeiten. Ohne Kopf geht es nicht, aber wir müssen auch physische Grundlagen legen, damit wir die Dinge die wir im Kopf haben, auch umsetzen können". Es gehe in Zukunft nicht nur um die Ergebnisse, so Trainer Hoeneß im SWR-Interview, "es geht auch um die Art und Weise wie wir auftreten wollen, auf dem Platz und neben dem Platz, und da wünsche ich mir einfach, dass wir ein gutes Bild abgeben".

Testspiel-Auftakt am Sonntag in Schwäbisch Hall

Den ersten Leistungs-Check der Mannschaft gibt es bereits am Sonntag (15.00 Uhr). In Schwäbisch Hall trifft der VfB auf eine Hohenlohe-Auswahl. Am 15. Juli geht`s zum SSV Reutlingen, am 22. Juli spielt Stuttgart im Trainingslager gegen Vitesse Arnheim aus den Niederlanden. Hochinteressant wird es am 29. Juli beim Mini-Turnier in Heimstetten gegen Borussia Mönchengladbach und 1860 München.

Der Pflichtspiel-Auftakt heißt DFB-Pokal: In der ersten Runde spielt Stuttgart am 12. August (13.00 Uhr) gegen die TSG Balingen. In der Bundesliga startet der VfB am 19. oder 20. August daheim gegen den VfL Bochum.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß und sein sportlicher Wunsch für die neue Saison: "Wenn wir punkten wie zum Schluss, dann ist alles gut".