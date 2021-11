VfB startet mit Rückkehrern und Optimismus in die Woche

Wer Pellegrino Matarazzo zuletzt ins Gesicht schaute, sah viele Sorgenfalten. Doch am Montag konnten einige ausgefallene Spieler wieder mittrainieren. Das wirkte auf Matarazzos Stirn besser, als eine Anti-Aging-Creme.

Am Montag war das anders, denn viele verletzte Spieler konnten wieder mittrainieren. Für Matarazzo wirkte das Wiedersehen mit den Verletzten besser, als eine Anti-Aging-Creme.

Zuletzt gab es montags immer wieder neue Hiobsbotschaften beim VfB Stuttgart. Dann kamen die meist bitteren Diagnosen der Spieler, die sich am Wochenende zuvor verletzt hatten. Beim VfB fehlte es vorne – Kalajdzic, Silas, Marmoush, Sankoh, Führich, Thommy – wie hinten – Kempf, Mavropanos, Müller, Ahamada, Millot. Diese Woche gab es ausnahmsweise keinen "manic monday", denn einige Spieler standen wieder auf dem Platz.

Hinten wieder dicht

Über das Trainingsgelände des VfB Stuttgart führt die B14. Während dort die Lastwagen im Stau stehen, läuft es beim VfB: Torhüter Florian Müller absolvierte nach seiner Corona-Infektion wieder das volle Trainingsprogramm.

Obwohl Ersatztorhüter Fabian Bredlow die Nummer Eins in den letzten fünf Spielen ordentlich vertrat, tauscht er gegen Dortmund mit Florian Müller wieder den Platz. Schon beim Testspiel gegen den FC Zürich (10.11., 1:0) stand Müller die gesamten 90 Minuten an seinem Arbeitsplatz.

Müller kann sich auch wieder auf Marc Oliver Kempf verlassen. Nach seinem Faszieneinriss konnte er jedoch noch nicht beim Trainings-Abschlusspiel dabei sein, genauso wie Naouirou Ahamada. Dafür scheint "Dinos" Mavropanos keine Probleme mehr zu haben. Der beste Zweikämpfer der Liga, der 74 Prozent seiner Duelle gewann, fuhr nicht zur griechischen Nationalmannschaft, sondern kurierte seinen Muskelfaserriss im Beckenbereich aus.

Mit Silas kehrt Offensiv-Power zurück

Seit Silas Katompa Mvumpa im März einen Kreuzbandriss erlitt, wartete man in Stuttgart sehnsüchtig auf die Rückkehr des zweitbesten VfB-Torschützen der vergangenen Saison (11 Tore in 25 Spielen). Erst acht Monate später konnte er wieder einige Übungen mit der Mannschaft absolvieren – jedoch ohne intensiven Körperkontakt. Auch am Montag hieß es noch für Silas: Joggen statt Abschlussspiel. Letzte Woche deutete Sven Mislintat an, dass es für einen Kurzeinsatz gegen den BVB (Samstag 20.11., 15:30 Uhr) reichen könnte.

Wann Omar Marmoush wieder fit und einsatzbereit ist, bleibt unklar. Nach Problemen am Syndesmoseband durfte er zumindest Teile des Trainings mitmachen. Wie Silas aber ohne Zweikämpfe. Die letzten zwanzig Minuten arbeitete der Ägypter stattdessen individuell mit einem Co-Trainer.

Der einzige Profi-Stürmer beim Abschlussspiel war deshalb Hamadi Al Ghaddioui, der gegen Bielefeld erkältet fehlte. Neben dem Routinier wirbelten die Nachwuchsangreifer Alou Kuol (20) und Alexis Tibidi (18) über den Platz. Besonders Tibidi zeigte sich spritzig und suchte mehrmals den Abschluss.

Wenig Platz auf dem Platz

Dick eingepackt und mit Mütze leitete Matarazzo das Training. Um seinem Team einzuheizen, steckte er für die Passübungen und das Abschlussspiel ein kleines Feld ab. So mussten die VfB-Spieler auf engem Raum zurechtkommen – eine gute Vorbereitung auf Borussia Dortmund. Das Team von Trainer Marco Rose presst hoch und lässt dem Gegner wenig Platz auf dem Platz.

Optimismus statt Novemberblues

Fußball ist einfach. Man verliert, wenn der Gegner mehr Tore schießt als man selbst. Das zu verhindern fiel dem VfB zuletzt schwer. Nur in einem Saisonspiel blieben die Stuttgarter ohne Gegentor (0:0 gegen Bochum). Nur Greuther Fürth und Hertha BSC Berlin kassierten mehr Tore. Die Rückkehr von Müller, Kempf und Mavropanos könnte diese Bilanz verbessern.

Auch im Sturm herrschte zuletzt Flaute. Wirbelwind Silas soll deshalb wieder für mehr Tore sorgen. Doch er wird Zeit brauchen, um wieder an seine Top-Leistungen anzuschließen. Trotzdem kann Matarazzo voller Tor-Hoffnung sein: Mit Kempf und Mavropanos kehren auch die mit je drei Toren treffsichersten VfB-Spieler der laufenden Saison zurück.