Plötzlich Feuer: Was hat Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart verändert?

Sebastian Hoeneß ist bereits der vierte VfB-Trainer in dieser Saison. Schon nach zwei Spielen scheint klar: Er hat an den richtigen Stellschrauben gedreht, denn die Stuttgarter treten im Abstiegskampf nun ganz anders auf.

Schon bei der Verpflichtung von Hoeneß war klar, dass er als Trainer ein System mit einer Dreierkette in der Abwehr bevorzugt. Das hat in den ersten Spielen unter dem neuen Coach für mehr Stabilität im Spiel der Stuttgarter gesorgt. "Wir stehen kompakt, das war ein ganz wichtiges Thema", sagte Chris Führich nach dem Sieg in Bochum.

Neben mehr Kompaktheit hat die Dreierkette einen weiteren Vorteil. Innenverteidiger Waldemar Anton kann durch die Umstellung auf seiner angestammten Position auflaufen. Im 4-3-3-System von Ex-Trainer Bruno Labbadia musste Anton als Rechtsverteidiger aushelfen. Dort lieferte er zwar defensiv solide ab, aber Kerngeschäft ist das Bearbeiten der Außenbahn - und das ist eben nicht das Ding von Anton.

Hoeneß lässt variabel agieren

Ganz anders sieht das bei Borna Sosa aus. Der kroatische Nationalspieler rutscht im System von Hoeneß auf der linken Seite eine Position nach vorne und kann dort seine Qualitäten in der Offensive ausspielen. In Bochum sorgte prompt eine Flanke von Sosa für das 2:1 durch Serhou Guirassy.

Hoeneß lässt den VfB nun auch variabler agieren. Während Labbadia unabhängig von Gegner und Situation an seinem 4-3-3 festhielt, variierte Hoeneß seine Formation nun schon im zweiten Spiel. Beim Erfolg im DFB-Pokal in Nürnberg waren mit Luca Pfeiffer und Chris Führich zwei echte Spitzen aufgelaufen, in Bochum agierte Guirassy alleine im Zentrum. Wataru Endo rückte dafür im Mittelfeld eine Position nach hinten und bildete mit Atakan Karazor die Doppelsechs, was gleichzeitig mehr Stabilität im Zentrum bedeutet.

Bei der Personalie Guirassy spielt Hoeneß auch das Glück in die Karten. In Bochum konnte der Angreifer das erste Mal seit mehr als zwei Monaten wieder von Beginn an auflaufen. Der 27-Jährige bringt eine Präsenz mit, die kein anderer Offensivspieler im Kader annähernd darstellt. Und er schießt Tore.

Plötzlich ist Feuer drin beim VfB

Neben taktischen und personellen Wechseln ist aber eins augenscheinlich: Der VfB tritt ganz anders auf als in den vergangenen Wochen. Hoeneß mag nicht so feurig sein wie Labbadia, aber der VfB spielt plötzlich mit viel mehr Feuer. "Es war auffällig, dass jeder Spieler für seinen Nebenmann mitgelaufen ist, Fehler ausgebügelt hat", sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth nach dem Bochum-Spiel.

Der Effekt, den sich die VfB-Bosse bei der Labbadia-Verpflichtung erhofft hatten, tritt jetzt unter Hoeneß ein: Die Mannschaft scheint den Abstiegskampf angenommen zu haben. Warum das ausgerechnet jetzt so ist, ist im Fußball oft schwierig zu erklären. Sicher spielt die veränderte Ansprache eines neuen Trainers eine Rolle. Und Hoeneß pusht seine Mannschaft von der Außenlinie, korrigiert, unterstützt, spornt an.

VfB Stuttgart steht vor hoher Hürde

Doch vor allem aber helfen Erfolgserlebnisse. Das Erreichen des Halbfinales im DFB-Pokal war nicht nur absolut verdient, sondern könnte auch Kräfte freigesetzt haben. Kämpferisch lieferten die VfB-Profis in Bochum jedenfalls voll ab, Hoeneß freute sich nach dem Spiel über den "Fighting Spirit".

Diesen Kampfgeist werden die Schwaben in den verbleibenden sieben Saisonspielen auch brauchen. Schon am kommenden Samstag (15. April um 15:30 Uhr, live in SWR1 Stadion) steht der VfB Stuttgart vor einer ganz schweren Aufgabe - beim Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund.